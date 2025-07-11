Банк розвитку Ради Європи виділив 200 мільйонів євро на підтримку ВПО

В рамках Конференції з питань відновлення України (URC 2025) у Римі, Україна та Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ) уклали найбільшу кредитну угоду з початку повномасштабної війни на суму 200 млн євро . Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

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Цю угоду підписали міністерка соцполітики України Оксана Жолнович та голова БРРЄ Карло Монтічеллі. Вона спрямована на підтримку урядової програми допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО).

Деталі

Кошти БРРЄ підуть на підтримку урядової програми допомоги, яка забезпечує житлом і базовими засобами до існування 1,2 мільйона переміщених осіб по всій країні.

Кредит БРРЄ відповідає Стратегії державної політики України щодо внутрішнього переміщення, ухваленій у серпні 2023 року за підтримки міжнародних партнерів, зокрема Ради Європи.

Ця Стратегія спрямована на вирішення житлових, робочих і соціальних потреб людей, які були змушені покинути свої домівки.

Психосоціальна підтримка та розвиток життєстійкості

Паралельно, з метою реагування на психосоціальні потреби на рівні громад, 9 липня Банк розвитку Ради Європи підписав грантову угоду з Українським католицьким університетом (УКУ) у партнерстві з Міністерством соціальної політики.

Угода передбачає розширення послуги формування життєстійкості — інноваційної української моделі надання психосоціальної підтримки та послуг у сфері психічного здоров’я на рівні громад.

Грант у розмірі 550 тисяч євро, наданий із Фонду солідарності з Україною БРРЄ, передбачає:

Навчання 600 соціальних працівників першої лінії.

Розробку практичних інструментів, зокрема польового посібника для фахівців.

Запуск загальнонаціональної інформаційної кампанії про доступні послуги.

Ця програма приділятиме пріоритетну увагу ВПО, а також ветеранам, сім'ям з дітьми та особам з інвалідністю.

Нагадаємо, що станом на сьогодні в Україні зареєстровано близько 4,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб.