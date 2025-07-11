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11 липня 2025, 16:53

В Україні тестують новий вид соцвиплат: Хто зможе отримати допомогу

Міністерство соціальної політики розпочало тестування нового виду допомоги для отримувачів соціальних виплат, щоб зробити їх ще більш зручними та цифровізованими. Про це йдеться в повідомленні Мінсоцполітики.

Міністерство соціальної політики розпочало тестування нового виду допомоги для отримувачів соціальних виплат, щоб зробити їх ще більш зручними та цифровізованими.
Фото: НБУ

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Зазначається, що єдиний підхід до призначення допомоги дозволить родині не займатись оформленням декількох видів виплат.

Саме тому з липня триває експеримент для наявних отримувачів соціальних допомог. Мета — пілотувати призначення виплат за єдиним принципом однієї допомоги (яка обʼєднує декілька діючих).

Йдеться про тестовий режим призначення «базової соціальної допомоги» для отримувачів, які сьогодні вже мають одну або декілька з перерахованих допомог:

  • державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям;
  • державної допомоги на дітей одиноким матерям/батькам;
  • допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях;
  • тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.

Розмір допомоги

Розмір допомоги прив'язаний до так званої базової величини. Ця базова величина визначає, який обсяг мінімального доходу має бути на одну людину в родині.

Тому розмір базової соціальної допомоги розраховується індивідуально (він дорівнює різниці між сукупним розміром базової величини для всіх членів сім'ї і середньомісячним сукупним доходом сім'ї).

Розмір базової величини становить 4 500 грн і обраховується для кожного члена сім'ї наступним чином:

  • для першого члена сім'ї, кожної дитини до 18 років і осіб з інвалідністю І або ІІ групи — 100% базової допомоги, тобто 4 500 грн.
  • для кожного наступного члена сім'ї — 70% базової величини, з корегуючими коефіцієнтами для пенсіонерів, залежно від стажу роботи

До прикладу:

  • мати, яка не працює і не має доходів, та дитина 2-х років, які отримують наразі допомогу малозабезпеченим сім'ям та допомогу при народженні дитини, при оформленні базової соцдопомоги зможуть отримувати загально 9 000 грн (наразі вони отримують 6 500 грн);
  • родина з 5-х осіб (батько отримує мінімальну заробітну плату), мати і троє малолітніх дітей), які оформили допомогу при народженні дитини, допомогу багатодітним та допомогу малозабезпеченим, при оформленні базової соціальної допомоги загально отримають 14 010 грн (наразі вони отримують 10 500 грн).

Родина, яка має право на базову соціальну допомогу, повинна обрати: отримувати новий вид допомоги або — ті «класичні» види допомог, які має зараз (наприклад, багатодітним сім'ям або малозабезпеченим родинам).

Наразі призначення базової допомоги пілотується. У межах експериментального проєкту Пенсійний фонд України збиратиме зворотний зв'язок, щоб визначити, чи необхідні якісь зміни та покращення. У разі успішності цього інструменту, доступ до нього буде спрощено та розширено на інші категорії отримувачів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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