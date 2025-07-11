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11 липня 2025, 16:31

Нацбанк оновив правила нагляду за нефінансовими платіжними послугами

В Україні почне діяти оновлений порядок нагляду за додержанням прав споживачів у сфері нефінансових платіжних послуг з 1 серпня. Національний банк України затвердив відповідні зміни до свого положення про нагляд. Про це у п'ятницю, 11 липня, повідомила пресслужба регулятора.

В Україні почне діяти оновлений порядок нагляду за додержанням прав споживачів у сфері нефінансових платіжних послуг з 1 серпня.

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Що передбачають зміни

Оновлений документ визначає, як саме Національний банк буде здійснювати нагляд за новими учасниками ринку — надавачами нефінансових платіжних послуг.

Зокрема, передбачається контроль за дотриманням вимог до реклами таких послуг. Також встановлюється порядок обміну інформацією між регулятором та надавачем послуг під час здійснення безвиїзного нагляду та правила оформлення його результатів.

Зміни були затверджені постановою правління НБУ від 8 липня.

Що таке нефінансові платіжні послуги

Ці послуги не передбачають прямого руху коштів з боку компанії, що їх надає. Існує два типи таких послуг:

  • Послуги з ініціювання платіжної операції (PISP): Це сервіси, які за дорученням клієнта ініціюють платіж з його банківського рахунку на користь отримувача. Наприклад, коли ви в інтернет-магазині обираєте опцію оплати через свій інтернет-банкінг, а спеціальний сервіс-посередник допомагає вам сформувати цей платіж.
  • Послуги з надання відомостей з рахунків (AISP): Це компанії, які за згодою клієнта можуть збирати інформацію про стан та рух коштів з його рахунків у різних банках і показувати все це в одному місці — наприклад, у мобільному застосунку для ведення особистого бюджету.

Оскільки ці компанії отримують доступ до чутливої фінансової інформації клієнтів, їхня діяльність потребує ретельного регулювання та нагляду з боку НБУ.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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