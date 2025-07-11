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11 липня 2025, 14:10

Повідомлення про акції вартістю менше 1$: експерти підтримують XYZVerse проти DOGE для початківців

Початківці інвестори зосереджують увагу на новій криптовалюті вартістю менше одного долара, яка, на думку експертів, може затьмарити такі популярні токени, як Dogecoin. XYZVerse стає привабливим варіантом для тих, хто хоче спробувати свої сили на ринку без значних інвестицій. Чим відрізняється XYZVerse і чому фахівці прогнозують йому світле майбутнє?

Початківці інвестори зосереджують увагу на новій криптовалюті вартістю менше одного долара, яка, на думку експертів, може затьмарити такі популярні токени, як Dogecoin.

Попит на $XYZ зростає, оскільки його капіталізація наближається до позначки в 15 мільйонів доларів

Проєкт XYZVerse ($XYZ), який поєднує світ спорту та криптовалют, привернув значну увагу інвесторів. На відміну від типових мем-монет, XYZVerse позиціонує себе як довгострокова ініціатива з чітким планом розвитку та активною спільнотою. Нещодавно проєкт був визнаний найкращим новим мем-проєктом, що ще більше зміцнило його привабливість.

Динаміка цін і плани лістингу

Під час передпродажу токен $XYZ демонстрував стабільне зростання. З моменту запуску ціна зросла з 0,0001 до 0,003333 долара, а наступний етап повинен підняти її до 0,005 долара. Остаточна ціна передпродажу становить 0,02 долара, після чого токен буде лістингований на основних централізованих і децентралізованих біржах.

Прогнозована ціна лістингу в 0,10 долара може принести до 1000-кратного прибутку для перших інвесторів, за умови, що проект забезпечить необхідну ринкову капіталізацію.

Наразі зібрано понад 14 мільйонів доларів, і передпродаж наближається до чергової значної позначки в 15 мільйонів доларів. Такий швидкий прогрес свідчить про високий попит як з боку роздрібних, так і інституційних інвесторів.

Чемпіони отримують винагороду

У XYZVerse спільнота визначає правила гри. Активні учасники не є просто глядачами — вони отримують винагороду за свою відданість у вигляді токенів XYZ, що роздаються. Це гра, в якій найпалкіші гравці виграють найбільше.

Шлях до перемоги

Завдяки надійній токеноміці, стратегічному лістингу на CEX і DEX та послідовному спалюванню токенів, $XYZ створений для чемпіонату. Кожен крок розрахований на те, щоб просунути його далі, зміцнити його ціну та об'єднати спільноту прихильників, які вірять, що це початок чогось легендарного.

Ейрдропи, винагороди та інше — приєднуйтесь до XYZVerse, щоб отримати всі переваги

Dogecoin (DOGE)

Джерело: TradingView

Ціна Dogecoin останнім часом коливається. За останній тиждень вона зросла на 6,65%, коливаючись між 0,1596 і 0,1799 долара. Однак за останній місяць вона знизилася на 6,50%. Якщо дивитися на більш тривалий період, то за останні шість місяців спостерігається значне падіння на 45,77%. Такі неоднозначні результати свідчать про короткострокові прибутки на тлі тривалої тенденції до зниження.

Монета наближається до найближчого рівня опору на рівні 0,1883 долара.

Якщо їй вдасться пробити цей рівень, вона може націлитися на другий рівень опору в 0,2086 долара, що означатиме зростання приблизно на 16%. З іншого боку, якщо ціна впаде, найближчий рівень підтримки знаходиться на рівні 0,1477 долара. Падіння нижче цього рівня може призвести до досягнення другої підтримки в 0,1274 долара, що означатиме зниження приблизно на 19%. Технічні індикатори дають деяке уявлення про ситуацію.

Індекс відносної сили становить 60,85, що свідчить про те, що монета ще не перекуплена. 10-денна і 100-денна прості ковзні середні становлять відповідно 0,1813 і 0,1721 долара, що показує, що короткострокова середня трохи перевищує довгострокову. Рівень MACD є позитивним і становить 0,00218, що вказує на потенційний висхідний імпульс. Сукупність цих факторів свідчить про те, що Dogecoin може зрости, якщо подолає рівні опору, але загальний тренд вимагає обережного оптимізму.

Висновок

Хоча DOGE, PEPE і MOG продемонстрували успіх, унікальне поєднання спортивних мемів і ціль зростання роблять XYZVerse видатним вибором для інвесторів у бичачому тренді 2025 року.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут:

xyzverse.io, t.me/xyzverse

Джерело: Мінфін
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