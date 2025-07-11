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11 липня 2025, 13:39

Ціна на срібло наближається до максимуму 2011 року

Ціна на срібло (XAG/USD) у п'ятницю, 11 липня, продовжує зростати другий день поспіль, демонструючи позитивну динаміку. Під час азійської сесії котирування протестували верхню межу багатотижневого торгового діапазону. Ціна досягла 37,82 (на момент написання новини). Про це свідчать дані ринку.

Ціна на срібло (XAG/USD) у п'ятницю, 11 липня, продовжує зростати другий день поспіль, демонструючи позитивну динаміку.

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Бичачий сценарій: прорив до максимумів

Аналітики вважають, що після такого впевненого прориву та закріплення ціни вище зони опору $37,30-$37,35, що був максимумом минулого місяця, ціни на срібло продовжить зростати.

Наступною ціллю для покупців стане психологічна позначка $38,00. У разі її подолання наступний значний опір знаходиться в районі $38,35-$38,40, а далі ціна може спробувати повернути рівень $39,00 вперше з вересня 2011 року.

Ведмежий сценарій: корекція та рівні підтримки

Попри позитивний настрій, деякі технічні індикатори (MACD) ще не підтвердили повну силу «биків», тому можливий сценарій корекційного відкату.

Будь-яке зниження ціни нижче позначки $37,00 може розглядатися як можливість для купівлі, а перша значна підтримка знаходиться в зоні $36,50-$36,45. Якщо продавцям вдасться проштовхнути ціну нижче, наступною важливою зоною підтримки стане позначка $36,00.

Прорив рівня $36,00 вниз змінить короткостроковий тренд на «ведмежий». У такому разі ціна може прискорити падіння до психологічної позначки $35,00 і далі до рівнів $34,75 та $34,45.

Чому це важливо

Технічний аналіз, подібний до наведеного, є дорожньою картою настроїв інвесторів. Срібло є унікальним активом, оскільки воно одночасно є і промисловим металом, і «безпечною гаванню» (як золото), куди інвестори вкладають гроші в часи економічної та геополітичної невизначеності.

Поточна цінова динаміка відображає боротьбу цих наративів. Зростання ціни до багаторічних максимумів, ймовірно, пов'язане з нещодавньою ескалацією на Близькому Сході та ослабленням долара США, що підвищило попит на захисні активи.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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