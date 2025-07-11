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11 липня 2025, 12:17

Трейдери можуть заробити понад $300 млн на арбітражній торгівлі міддю — FT

Чотири найбільші сировинні трейдери — Trafigura, Mercuria, Glencore та IXM — можуть отримати понад $300 мільйонів прибутку завдяки арбітражній торгівлі міддю напередодні запровадження в США нових мит. Причиною став різкий стрибок внутрішніх цін на мідь у США після відповідних заяв президента Дональда Трампа. Про це у п'ятницю, 11 липня, пише видання Financial Times.

Чотири найбільші сировинні трейдери — Trafigura, Mercuria, Glencore та IXM — можуть отримати понад $300 мільйонів прибутку завдяки арбітражній торгівлі міддю напередодні запровадження в США нових мит.

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Арбітражне вікно

Після оголошення Дональдом Трампом про намір запровадити нові 50%-ві мита на імпорт міді з 1 серпня, ціна на цей метал у США злетіла на 13% за лічені хвилини. Це створило величезну різницю в цінах між американським ринком та Лондонською біржею металів, яка сягнула 28%.

Такий розрив відкрив виняткову можливість для арбітражу: трейдери почали масово закуповувати дешевшу мідь на світовому ринку та везти її до США, щоб продати значно дорожче.

Масштаби операцій та прибутки

За оцінками інсайдерів, на які посилається видання, з листопада до США було ввезено близько 600 000 тонн «надлишкової» міді. За консервативними підрахунками, прибуток від цієї операції може становити щонайменше $312 млн, або близько $520 на кожній тонні, навіть з урахуванням витрат на логістику.

Згідно з джерелами видання, Trafigura та Mercuria доставили до США по 200 000 тонн міді кожна, Glencore — від 100 000 до 200 000 тонн, а IXM — понад 50 000 тонн. Цей сплеск імпорту, своєю чергою, створив дефіцит міді в інших регіонах світу.

Що таке сировинний арбітраж

Арбітраж — це торговельна стратегія, що полягає в отриманні прибутку на різниці цін на один і той самий актив на різних ринках. У випадку сировинних товарів це працює так: трейдер купує товар (наприклад, мідь, нафту чи зерно) на ринку, де він коштує дешевше, і одночасно (або майже одночасно) продає його на ринку, де ціна вища. Прибуток складається з цієї різниці за мінусом витрат на транспортування, страхування та зберігання.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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