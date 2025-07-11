Курс валют: євро в обмінниках подешевшало на 6 копійок

У п'ятницю, 11 липня, на готівковому ринку курс долара в купівлі знизився на 2 копійки, а в продажу зріс на 7 копійок. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та не змінилося в продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у покупці і зріс на 2 копійки у продажу. Євро подешевшало на 6 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,50−42,09, євро купують за 48,70 грн, а продають за 49,40 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,62−41,70, євро — 49,04−49,25 грн.

Міжбанк відкрився в діапазоні 41,81−41,84 грн/$. Торги по євро проходять на рівні 48,83−48,86 грн/євро.

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