Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 040 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 031 620 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
11 липня 2025, 8:03
Втрати ворога за 10 липня: 1 040 російських окупантів, 14 ракет та 222 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 1031620 (+1040) осіб
- танків — 11013 (+2) од
- бойових броньованих машин — 22979 (+7) од
- артилерійських систем — 30163 (+23) од
- РСЗВ — 1437 (+0) од
- засоби ППО — 1193 (+0) од
- літаків — 421 (+0) од
- гелікоптерів — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 45003 (+222)
- крилаті ракети — 3459 (+14)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 54732 (+76)
- спеціальна техніка — 3929 (+0)
Джерело: Мінфін
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