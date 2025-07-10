З 1 серпня 2025 року завершиться перехідний період, під час якого діяв зменшений розмір штрафів за порушення правил застосування РРО/ПРРО. Про це йдеться у повідомленні Податкової.
10 липня 2025, 18:38
З 1 серпня введення повних штрафів за порушення РРО/ПРРО — Податкова
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Деталі
У 2023 році після поновлення права контролюючих органів на повноцінне застосування штрафних санкцій, держава тимчасово зменшила їх розмір до 25 % і 50 % для адаптації бізнесу до нових умов. Йшлося про порушення вимог пунктів 1 і 2 статті 3 Закону України № 265/95-ВР.
Ці пом’якшення втратять чинність і штрафи за незастосування РРО та невидачу чеків знову стягуватимуться у повному обсязі:
- 100 % — вартості товарів (робіт, послуг) при першому порушенні;
- 150 % — вартості при кожному наступному порушенні.
В Податковій закликали суб'єктів господарювання забезпечити дотримання встановлених правил розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.
Зокрема:
- використовувати лише зареєстровані РРО, ПРРО або розрахункові книжки;
- проводити розрахунки на повну суму вартості товарів або послуг;
- видавати покупцям відповідні розрахункові документи (у паперовій або електронній формі).
Джерело: Мінфін
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