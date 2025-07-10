Курс долара при закритті торгів на міжбанку, 10 липня, зріс на 3 копійки у купівлі та продажу. Водночас курс євро до гривні знизився на 13 копійок у купівлі та продажу.
10 липня 2025, 17:39
Курс валют: долар на міжбанку подорожчав, євро — подешевшало
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Відкриття 10 липня
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Закриття 10 липня
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Зміни
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41,78/41,81
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41,81/41,84
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3/3
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49,03/49,05
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48,90/48,92
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13/13
Середній курс на готівковому ринку: 41,52−42,02 грн/долар, 48,80−49,40 грн/євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,62−41,68, євро — 49,10−49,30 грн.
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Джерело: Мінфін
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