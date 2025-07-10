Норвезька оборонна компанія Radionor Communications відкриває філію в Україні

Норвезька оборонна компанія Radionor Communications відкриє сервісний центр в Україні. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України за підсумками переговорів.

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Заступник міністра оборони України Валерій Чуркін провів зустріч із норвезькою делегацією на чолі з генеральним директором Radionor Communications Раймондом Сьодерхолмом. Чуркін подякував народу та керівництву Норвегії, а також компанії за підтримку у боротьбі з російською агресією.

Посилення стійкості української армії

Radionor Communications є давнім постачальником стійких до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) комунікаційних технологій для Сил оборони України.

Під час зустрічі сторони обговорили нові виклики у використанні безпілотників на передовій та шляхи їх подолання.

«Потреба в стійких до радіоелектронної боротьби комунікаційних технологіях, особливо в безпілотних операціях в Україні, є гострою. Разом з нашими українськими партнерами та за підтримки уряду Норвегії, ми очікуємо на поставки більшої кількості одиниць техніки. Нашою метою є покращити можливості безпілотних літальних апаратів та допомогти українській армії у навчанні з їх використання», — зазначив Сьодерхолм.

Переваги створення сервісного центру

За словами Чуркіна, наявність представництва компанії на території України значно спростить обслуговування її продукції. Це також дозволить фахово навчати українських військових, роблячи використання цієї зброї максимально ефективним.