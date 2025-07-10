Bitget спалив 30 мільйонів BGB на суму $138 мільйонів за другий квартал 2025 року

Bitget, провідна світова криптовалютна біржа та Web3-компанія, завершила спалювання 30 001 053,1 BGB (2,56% від загальної емісії) за підсумками другого кварталу 2025 року. За середньою ринковою ціною у Q2 вартість спалених токенів склала близько $138 мільйонів. Таким чином, загальний обсяг спалення за перше півріччя перевищив 5% від загальної пропозиції BGB у рамках стратегії Bitget щодо розвитку рідного токена екосистеми.

BGB закріпився серед найуспішніших токенів централізованих бірж у 2025 році, стабільно входячи до топу за обсягом торгів та ринковою капіталізацією. З моменту запуску токен пройшов низку стратегічних оновлень та перетворився на ключовий актив екосистеми Bitget. Популярність BGB зростає завдяки попиту на його використання: стейкінг, знижки на комісії, доступ до Launchpad та участь в ексклюзивних кампаніях. За екосистеми з понад 120 мільйонами користувачів, BGB виступає фундаментом для заохочення користувачів та забезпечення ліквідності для різних продуктів платформи.

Механізм квартального спалення BGB — це автоматизована й заздалегідь оголошена програма, що скорочує частину обігу залежно від фінансових результатів платформи та обсягів використання BGB. Такий структурований підхід відображає як зростання Bitget, так і зростаючий попит на токен всередині екосистеми. Із розширенням Bitget у нові регіони та продуктові напрями — від торгівлі з ІІ до інновацій Launchpool — утилітарна цінність BGB продовжує зростати.

«BGB став одним із найпривабливіших і найуспішніших токенів CEX», — зазначила Грейсі Чен, CEO Bitget. — «Його корисність та динаміка розвитку демонструють потенціал. З кожним спаленням ми інвестуємо в майбутнє BGB, що ґрунтується на сильній спільноті та стабільному розвитку».

Нещодавнє спалення токенів зменшує загальну пропозицію і зміцнює довіру довгострокових тримачів за рахунок зниження інфляційного тиску. Це створює сприятливі умови для підтримки ціни та зрілості екосистеми. Із зростанням Bitget очікується, що обсяги спалення будуть збільшуватись, що ще більше посилить дефляційну модель та підтримає вартість BGB.

Зосереджуючись на розвитку платформи та продуктових інноваціях, Bitget продовжує стратегічно розвивати екосистему токена. Спалення у другому кварталі підкреслює впевненість компанії у довгостроковому потенціалі BGB як потужного утилітарного токена у криптопросторі.