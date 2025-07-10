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10 липня 2025, 15:52

У Римі підписали першу угоду: бельгійська компанія інвестує 5 мільйонів євро

На Конференції з відновлення України у Римі у присутності глав МЗС України і Бельгії Андрія Сибіги та Максима Прево оголошено про перший договір — бельгійська компанія BIO Invest підписала угоду на 5 мільйонів євро з банком «Львів». Про це повідомляє Укрінформ.

На Конференції з відновлення України у Римі у присутності глав МЗС України і Бельгії Андрія Сибіги та Максима Прево оголошено про перший договір — бельгійська компанія BIO Invest підписала угоду на 5 мільйонів євро з банком «Львів».
Фото: ukrinform.ua

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Деталі

«Це стосується довіри та впевненості, впевненості у нашому майбутньому. Ось чому так важливо мати такі угоди, за які я дуже вдячний», — заявив Сибіга.

Своєю чергою Прево наголосив: «Захищати країну — це також захищати її економіку. Сильна економіка — це щит: вона захищає засоби до існування, підтримує державні послуги та дає громадянам причину залишатися, відбудовувати та вірити в майбутнє».

Бельгійська інвестиційна компанія для країн, що розвиваються, BIO Invest оголосила про першу угоду на 5 мільйонів євро з банком «Львів». Це її перший крок на українському ринку. Фінансування спрямоване на підтримку малого та середнього бізнесу — основи української економіки, важливої для створення робочих місць, соціальної згуртованості та національної стійкості.

BIO планує інвестувати ще понад 20 мільйонів євро в найближчі роки в ключові сектори, зокрема зелену енергетику, сталу сільськогосподарську діяльність та фінансові послуги. Це партнерство є потужним жестом довіри до українських підприємців і конкретне зобов’язання допомогти їм побудувати більш стійку, інноваційну та орієнтовану на майбутнє економіку.

Нагадаємо

10−11 липня у Римі проходить 4-та Міжнародна конференція з питань відновлення України (URC2025), участь у роботі якої беруть глави європейських держав.

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Джерело: Мінфін
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