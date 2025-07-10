Bitget запускає щорічний трейдинговий турнір KCGI з призовим фондом 6 мільйонів USDT

Bitget , провідна світова криптобіржа та Web3-компанія, офіційно відкрила реєстрацію на KCGI 2025 — найочікуваніший трейдинговий турнір року з величезним призовим фондом у 6 мільйонів USDT. Цього року учасників чекають нові категорії, спеціальні бонуси для тих, хто зареєструється першим, і ще більше драйву.

Від командних батлів до дуелей торгових ботів — KCGI 2025 — це не просто турнір, а справжнє шоу. Нова версія змагання виводить трейдинг на новий рівень: удосконалені режими челенджів, регіональні таблиці лідерів і бонуси як для досвідчених капітанів, так і для новачків, які прагнуть довести свою майстерність. Чи ви хочете показати класну стратегію, чи тільки починаєте свій шлях — місце знайдеться для всіх.

«Щороку під час KCGI ми спостерігаємо, як трейдери з усього світу створюють стратегії, об'єднуються та дивують своєю майстерністю,» — говорить Грейсі Чен, CEO Bitget. — «KCGI — це наша вдячність активній спільноті та топ-трейдерам. Цього року ми особливо раді запустити турнір із призовим фондом 6 мільйонів USDT і динамічними челенджами. Ми запрошуємо всіх приєднуватися, перемагати та разом формувати майбутнє трейдингу!»

6 мільйонів USDT та незабутні призи

Призовий пул у 6 мільйонів USDT буде щедро доповнений сюрпризами: найкращі учасники зможуть отримати VIP-досвід від партнерів Bitget — квитки на матчі LALIGA, доступ до піт-лейну MotoGP та інші преміальні нагороди, що виходять далеко за межі графіків і свічок. KCGI — це не тільки про цифри, а й про амбіції, сміливість та стиль.

У KCGI 2025 представлені чотири головні категорії:

Team Battle — збирайте команду, створюйте альянси та разом піднімайтеся на вершину.

Copy Trading Showdown — нехай ваша стратегія говорить за вас або слідкуйте за найкращими.

Bot Trading Competition — пишіть код, запускайте бота та домінуйте на графіках.

On-chain Arena — арена для тих, хто готовий довести навички в децентралізованому трейдингу.

Ті, хто зареєструється заздалегідь, отримають спеціальні бонуси: торгові знижки, участь у розіграшах таємничих призів і пріоритет на роль капітана команди. Очікується, що учасниками стануть трейдери більш ніж із 100 країн. Це робить KCGI 2025 наймасштабнішим, найглобальнішим і найконкурентнішим турніром в історії Bitget.

Офіційний старт Team Battle — 24 липня

Офіційна частина командної битви стартує 24 липня, але найрозумніші діють уже зараз: реєстрація гарантує місце та задає тон усьому турніру.

Встигніть раніше — збирайте команду — формуйте топ-лидерборд!

KCGI 2025: це більше, ніж трейдинг. Це справжня битва за гідні нагороди.