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10 липня 2025, 15:10

Обсяг золота в ETF-фондах у червні зріс на 75 тонн

Біржові фонди, забезпечені фізичним золотом, у червні 2025 року зафіксували надходження $7,6 млрд, що еквівалентно 74,6 тонн металу. Таким чином, після травневого спаду попит на золото через ETF знову посилився, випливає зі звіту World Gold Council (WGC).

Біржові фонди, забезпечені фізичним золотом, у червні 2025 року зафіксували надходження $7,6 млрд, що еквівалентно 74,6 тонн металу.

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Вкладення в золото

За підсумками першого півріччя сукупні вкладення у глобальні золоті ETF сягнули $38 млрд — це найвищий піврічний показник із першої половини 2020 року.

Загальний обсяг активів під управлінням (AUM) у золоті зріс на 41%, до $383 млрд, а сукупні запаси фондів досягли 3616 тонн — максимуму з серпня 2022 року.

Зростанню сприяли відразу кілька факторів: геополітична напруженість на Близькому Сході, очікування зниження ставок у США та Європі, а також збереження інфляційних ризиків. Як пояснюють аналітики WGC, «сплеск геополітичних ризиків на тлі конфлікту між Ізраїлем та Іраном посилив попит з боку інвесторів на активи-притулки».

Найбільший внесок у червневе зростання зробили північноамериканські фонди: вони залучили $4,8 млрд, або 44,3 тонни золота. Загалом за перше півріччя на США та Канаду припало понад половину всіх глобальних приток ($21 млрд, 206,8 тонни). Це стало найсильнішим півріччям для регіону протягом останніх п'яти років.

Фонди Європи збільшили золоті запаси на 23,1 тонни в червні (притока $2 млрд), при цьому сукупний результат за перше півріччя становив $6 млрд (78,9 тонни). Основну частину червневого припливу забезпечили інвестори із Великобританії. Вплив справили очікування пом'якшення монетарної політики та уповільнення інфляції, пишуть автори огляду.

В Азії спостерігалося помірне зростання: +$610 млн у червні (5,3 тонни). Проте загалом за півріччя фонди регіону залучили рекордні $11 млрд, що еквівалентно 104,3 тонни золота.

Лідерами стали Китай та Індія. На тлі торгових ризиків із США та зростання цін китайські фонди за перше півріччя збільшили свої позиції на $8,8 млрд (85 тонн), зазначають у WGC. Також незначний приплив золота у червні зафіксували фонди з Австралії та Південної Африки (+1,8 тонни), загальні інвестиції за півріччя в інших регіонах становили $660 млн.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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