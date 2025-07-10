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10 липня 2025, 14:47

Все більше українців тримають гроші на карткових рахунках — опитування

Найчастіше при отриманні виплат громадяни знімають лише частину готівки, тоді як решту використовують надалі з картки. Так чинять 36% респондентів, про що свідчать результати опитування, проведеного Фондом гарантування вкладів у квітні-травні 2025 року.

Найчастіше при отриманні виплат громадяни знімають лише частину готівки, тоді як решту використовують надалі з картки.
Фото: pixabay.com

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26% опитаних знімають готівку мінімально і користуються переважно картою, частіше це мешканці обласних центрів та інших міст, молодь і люди середнього віку (30−45 років), а також більш забезпечені опитані.

21% знімає одразу всі або майже всі кошти — така стратегія властива респондентам найстаршого віку.

Водночас серед молоді і більш забезпечених людей 15% користуються лише карткою.

«Така тенденція — ще одне підтвердження того, що банківську систему, а особливо протягом останніх років, всупереч викликам воєнного часу, люди оцінюють як стабільну та надійну», — зауважила директорка-розпорядниця Фонду Ольга Білай.

За її словами, спектр банківських послуг постійно розширюється та вдосконалюється. Крім того, набирає обертів використання мобільних застосунків банків та інших технічних рішень, що робить їх доступнішими і, як наслідок, більш привабливими для клієнтів.

Повернення грошей

Білай також нагадала, що у разі банкрутства банку Фондом гарантуються кошти як на депозитах, так і на карткових рахунках фізосіб та фізичних осіб-підприємців.

А на період воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування діє 100%-а гарантія за вкладами фізичних осіб та ФОП, включаючи нараховані відсотки (якщо це депозит).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
10 липня 2025, 15:43
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Купівля серйозних речей типу нерухомості чи автівки — готівка. Стройка, ремонт — готівка. Важливо не скільки відсотків людей обналить з карти, а який об'єм обналять. Може знімають ті хто більш платоспроможний і знімають вони за раз катлету як десять тих хто не знімає нічого заробляють за місяць. Доволі маніпулятивна заява вийшла у фонду гарантування вкладів :)
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Андрій М***к
Андрій М***к
10 липня 2025, 16:41
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Сенс тримати в банку гроші? Ризиків багато…: банк лусне, девальвація гривні відносно бівалютної корзини, поцуплять шахраї, поцупить тцк разом з виконавчою службою. Тримати або під матрацом або за кордоном.
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