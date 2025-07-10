Все більше українців тримають гроші на карткових рахунках — опитування

Найчастіше при отриманні виплат громадяни знімають лише частину готівки, тоді як решту використовують надалі з картки. Так чинять 36% респондентів, про що свідчать результати опитування, проведеного Фондом гарантування вкладів у квітні-травні 2025 року.

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26% опитаних знімають готівку мінімально і користуються переважно картою, частіше це мешканці обласних центрів та інших міст, молодь і люди середнього віку (30−45 років), а також більш забезпечені опитані.

21% знімає одразу всі або майже всі кошти — така стратегія властива респондентам найстаршого віку.

Водночас серед молоді і більш забезпечених людей 15% користуються лише карткою.

«Така тенденція — ще одне підтвердження того, що банківську систему, а особливо протягом останніх років, всупереч викликам воєнного часу, люди оцінюють як стабільну та надійну», — зауважила директорка-розпорядниця Фонду Ольга Білай.

За її словами, спектр банківських послуг постійно розширюється та вдосконалюється. Крім того, набирає обертів використання мобільних застосунків банків та інших технічних рішень, що робить їх доступнішими і, як наслідок, більш привабливими для клієнтів.

Повернення грошей

Білай також нагадала, що у разі банкрутства банку Фондом гарантуються кошти як на депозитах, так і на карткових рахунках фізосіб та фізичних осіб-підприємців.

А на період воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування діє 100%-а гарантія за вкладами фізичних осіб та ФОП, включаючи нараховані відсотки (якщо це депозит).