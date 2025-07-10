Samsung представила нове покоління смартфонів, що складаються (фото)

Південнокорейська компанія Samsung Electronics представила нові смартфони, що складаються — Galaxy Fold7 та Galaxy Flip7 і Flip7 FE. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Galaxy Fold7

Це, мабуть, найбільше оновлення серії Z Fold за останні роки, з більшими екранами, тоншим корпусом та основною камерою на 200 МП.

Вага Galaxy Fold7 становить 215 грамів, що робить його легшим за Galaxy S25 Ultra та на 24 грами легшим за Fold6 минулого року.

Нові шарніри Armor FlexHinge та алюмінієвий каркас корпусу Armor Aluminum допомогли Fold7 стати тоншим. Товщина його у складеному вигляді становить 8,9 мм, а в розкладеному — лише 4,2 мм.

Ці розміри відповідають останнім моделям складаних пристроїв з Китаю, таким як Honor Magic V5 та vivo X Fold5, тож Samsung нарешті може конкурувати на цьому фронті.

Екрани

Fold7 — це більше, ніж просто тонкий і легкий складаний телефон, він також має найбільший дисплей у серії. Основний екран тепер має діагональ 8,0 дюймів, а зовнішній — 6,5 дюймів, і, що ще важливіше, він має ширше співвідношення сторін 21:9, що робить його більш ергономічним для набору тексту та загального використання.

Обидві панелі, як і раніше, мають тип Dynamic AMOLED 2x зі змінною частотою оновлення 1−120 Гц і яскравістью до 2600 ніт. Зовнішній екран захищений склом Gorilla Glass Ceramic 2 та має 10-мегапіксельну фронтальну камеру.

Samsung використав нове покоління свого ультратонкого скла (UTG) на основному 8,0-дюймовому дисплеї, який на 50% товщий, ніж раніше. Samsung також прибрав камеру під дисплеєм на головному екрані, обравши більш традиційне рішення з отвором для камери на 10 МП. На жаль, підтримка S Pen також зникла.

Fold7 все ще має клас захисту IP48 від води та пилу. Задня панель Fold7 захищена склом Gorilla Glass Victus 2.

Камери

Samsung додав 200-мегапіксельний сенсор (ISOCELL HP2) для основної камери — той самий, що використовується в S25 Ultra. Це еквівалентний 24-міліметровому сенсору 1/1.3 дюйма з діафрагмою f/1.7 та оптичною стабілізацією зображення.

До нього додається 10-мегапіксельний телеоб'єктив з 3-кратним збільшенням (67 мм) та новий 12-мегапіксельний надширококутний модуль (12 мм).

Процесор та ПО

Щодо процесора, то тут немає нічого особливого, оскільки Samsung обрала надійний Snapdragon 8 Elite для Galaxy, який можна вибрати з 12/16 ГБ оперативної пам'яті та 256/512 або 1 ТБ пам'яті.

Fold7 отримує деякі покращення в плані безпроводного підключення завдяки підтримці новіших стандартів Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4.

Програмне забезпечення — One UI 8 на базі Android 16 з повним пакетом Galaxy AI. Samsung обіцяє 7 оновлень ОС Android та 7 років патчів безпеки. Користувачі Fold7 також отримують 6−6 місяців безкоштовного доступу до пакета Google AI Pro.

Хоча Samsung вніс купу оновлень до Fold7, акумулятор все ще залишається на рівні 4400 мАг з тією ж старою дротовою зарядкою 25 Вт, бездротовою 15 Вт та зворотною бездротовою зарядкою 4,5 Вт.

Кольори та ціна

В Україні Samsung Galaxy Fold7 доступний у сріблясто-блакитному, глибокому чорному та сріблясто-сірому кольорах.

Ціна Samsung Galaxy Fold7 стартує від 84 999 грн, передзамовлення вже відкрито.

Galaxy Flip7

Samsung успішно впоралася зі складним завданням — створити тонший корпус та збільшити ємність акумулятора. Нова модель Galaxy Flip7 має розміри 13,7 мм у складеному вигляді та 6,5 мм у розкладеному, а також акумулятор ємністю 4300 мАг.

Для порівняння, Z Flip6 мав розміри 14,9 мм/6,9 мм з акумулятором ємністю 4000 мАг. Вага практично однакова — 188 г.

Екрани

Екрани також збільшилися — зовнішній дисплей тепер являє собою 4,1-дюймову Super AMOLED-панель від краю до краю (1048×948 пікселів, 120 Гц), оточену найтоншими рамками серед усіх Galaxy, лише 1,25 мм. Це значне збільшення порівняно з 3,4-дюймовим дисплеєм у старій моделі.

Зовнішній дисплей має функцію Vision Booster і може досягати яскравості до 2600 ніт для чудової видимості на вулиці.

Внутрішній дисплей також став більшим, тепер він розтягнувся до 6,9 дюйма (раніше 6,7 дюйма). Samsung стверджує, що його розмір схожий на дисплей Galaxy S25+ (дисплей Z Flip7 має ширину 68,6 мм порівняно з 70,8 мм у S25+). Звичайно, Flip компактніший у складеному вигляді.

Інженерам Samsung довелося чимало попрацювати, коли вони вирішили зробити Galaxy Flip7 тоншим. Їм довелося зменшити товщину внутрішніх компонентів та розмістити їх щільніше, ніж у будь-якому іншому пристрої Galaxy. Шарнір Armor FlexHinge на 30% тонший, ніж раніше.

Цікаво, що Samsung вирішила захистити від води внутрішні компоненти пристрою, замість того щоб герметизувати рамки. Зовнішні частини вкриті склом Gorilla Glass Victus 2, а корпус виготовлений з алюмінію Armor Aluminum. Galaxy Flip7 має ступінь захисту IP48 від пилу та води.

Процесор

Ще одна зміна з минулого року — це процесор: телефон працює на новому 3-нанометровому Exynos 2500. Чип працює в парі з 12 ГБ оперативної пам’яті та 256/512 ГБ пам’яті. При цьому, цього разу для північноамериканського ринку немає варіанту зі Snapdragon.

Підвищена ефективність Exynos 2500 порівняно з торішнім Snapdragon обіцяє до 31 години відтворення відео на одному заряді - більша ємність акумулятора, звичайно, також цьому сприяє. Телефон підтримує дротову зарядку потужністю 25 Вт (1−50% за 30 хвилин), а також бездротову зарядку.

Камери

Телефон має основну камеру на 50 МП (f/1.8, розмір пікселів 1.0 мкм, оптична стабілізація зображення) та надширококутну камеру на 12 МП. Їх можна використовувати для селфі, як і 10-мегапіксельну камеру на внутрішньому дисплеї.

Спеціального телеоб'єктива немає, але Samsung стверджує, що основна камера на 50 МП може робити двократний зум «оптичної якості».

Одним із важливих оновлень цього року є підтримка 10-бітних HDR-відео, які пропонують у 4 рази багатшу кольоропередачу, ніж Flip6. Крім того, фільтри тепер переглядаються в режимі реального часу на чохлі FlexWindow.

Цей дисплей має й інші нові можливості. Автоматичне масштабування автоматично тримає вас у кадрі, тож можна відкласти напівскладений телефон, щоб він служив власним штативом.

Кольори та ціна

Galaxy Flip7 представлений у таких кольорах: сріблясто-блакитний, глибокий чорний, червоний корал. Ціна стартує від 49 999 грн. Смартфон вже доступний для передзамовлення.

Galaxy Flip7 FE

Водночас Samsung запропонувала доступнішу версію Galaxy Flip7 FE, яку можна назвати перевиданням Flip6.

Вона використовує трохи менший 6,7-дюймовий внутрішній дисплей, 3,4-дюймовий зовнішній екран, процесор Exynos 2400 з торішньої серії Galaxy S24, лише 8 ГБ оперативної пам’яті та 128 або 256 ГБ вбудованого сховища.

Місткість батареї становить 4000 мА∙год. Камери такі ж, як у звичайного Flip7. Як і його побратими, Flip7 FE має клас захисту від пилу та води IP48.

Galaxy Flip7 FЕ буде доступний у білому та чорному кольорах за ціною від 41 999 грн.