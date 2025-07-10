Бум IPO в Індії може додати місцевому ринку до $3 трлн протягом 10 років

Бум публічних розміщень, що триває в Індії, може додати від $2 до $3 трлн до капіталізації ринку на горизонті десяти років, пише Bloomberg із посиланням на оцінку індійської фінансової групи JM Financial.

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IPO в Індії

З початку 2025 року індійські компанії провели IPO у сумі на $6 млрд, підрахувало Bloomberg. За весь минулий рік показник становив $21 млрд, зазначає агентство.

Найбільше розміщення цього року поки що провів «тіньовий банк» HDB Financial Services, що належить найбільшому приватному банку країни HDFC. Його IPO залучило $1,5 млрд, чверть від обсягу всіх розміщень із початку року. Незабаром може відбутися ще одна порівняна за масштабами угода: ICICI Prudential Asset Management у вівторок, 8 липня, подала заявку на IPO з метою залучення до $1,2 млрд.

Рекордним розміщенням за цей рік може стати вихід на біржу Tata Capital, небанківського фінансового підрозділу одного з найбільших промислових конгломератів країни Tata Group. Як пише Bloomberg, компанія розраховує залучити близько $2 млрд.

«У нас найбільший потік угод, ніж будь-коли», — сказав заступник голови і керуючий директор JM Financial Вішал Кампані. Він зазначив, що розміщення стають більшими, і все більша кількість з них перевищує позначку $1 млрд.

За словами Кампані, цінова влада на ринку перейшла до місцевих інвесторів. «Поява сильного внутрішнього капіталу стала справжньою несподіванкою», — зазначив інвестбанкір.

Індекс Nifty 50, базовий індикатор фондового ринку Індії, зріс із січня приблизно на 8%.