Нідерланди оголосили про виділення Україні 300 млн євро на відбудову

Нідерланди оголосили про виділення 300 млн євро на відбудову та зміцнення України у 2025−2026 роках. Міністр закордонних справ Каспар Велдкамп повідомив про це рішення в четвер під час Конференції з відновлення України (URC) в Римі, пише «Ліга».

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Деталі

Ці гроші — частина суми, яку уряд Нідерландів раніше зарезервував на 2025 та 2026 роки для невійськової допомоги Україні.

Загалом йдеться про понад 500 млн євро — 252 млн євро на рік.

Про розподіл перших 200 млн євро оголосили раніше.

Тепер визначили призначення решти суми, наприклад:

30 млн євро використають для підтримки нідерландських компаній у проєктах відновлення України через програму Ukraine Partnership Facility (UPF);

52 млн євро — на відновлення енергетичної інфраструктури та водопостачання;

4 млн євро — на будівництво нового крила дитячої лікарні у Львові спільно з Центром дитячої онкології принцеси Максими в Утрехті;

20 млн євро (10 млн на рік) — на посилення кіберзахисту України.

«Економіка та суспільство України повинні продовжувати функціонувати, бо це допомагає країні в її боротьбі. Це ніби фронт за фронтом. Наша фінансова та економічна підтримка служить для швидшого відновлення та знижує витрати на відбудову», — сказав нідерландський міністр.