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10 липня 2025, 11:30

Глава Lavazza звинуватив хедж-фонди у кавовому ціновому бумі

Хедж-фонди та інші фінансові спекулянти винні у 80% зростанні цін на каву, яке створило «неймовірну» волатильність і невизначеність на ринку, заявив під час Вімблдонського тенісного турніру голова ради директорів Lavazza Group Джузеппе Лавацца. Його слова цитує Financial Times.

Хедж-фонди та інші фінансові спекулянти винні у 80% зростанні цін на каву, яке створило «неймовірну» волатильність і невизначеність на ринку, заявив під час Вімблдонського тенісного турніру голова ради директорів Lavazza Group Джузеппе Лавацца.
Фото: depositphotos

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Деталі

Лавацца розкритикував «великі інвестиційні фонди», які довели ціни до рівнів, «цілком неприйнятних для галузі та навіть для споживачів».

Лондонські ф'ючерси на робусту, які є глобальним бенчмарком, злетіли до рекордного максимуму — понад $5700 за тонну у січні. З того часу ціни знизилися в надії на поліпшення врожаю до приблизно $3500 за тонну цього тижня, але, як і раніше, залишаються значно вищими за історичний середній рівень у $1700.

«За останні чотири роки, коли ціни на каву так сильно зросли, і на 80% — це спекуляції хедж-фондів», — обурюється Лавацца. Хоча такі чинники, як погані врожаї, зробили свій внесок, саме хедж-фонди зіграли свою роль.

«Кава — великий ринок, але ф'ючерсний ринок — маленький. Тому навіть із невеликою сумою можна створити цунамі», — зазначив він. Волатильність та невизначеність, які вони привнесли на ринок, «справді неймовірні для обжарювачів, трейдерів і навіть виробників».

Споживання кави впало на 3,5% за останні два роки через високі ціни. Компанія Лавацца була змушена різко збільшити оборотний капітал, витративши 1,6 млрд євро на купівлю кави минулого року проти 600 млн євро у 2018 році.

Крім того, Лавацца заявив, що плани Трампа щодо запровадження тарифів на товари ЄС «у межах норми», але попередив, що врегулювання тарифів між США та країнами-виробниками кави, такими як Бразилія та В'єтнам, буде складнішим та призведе до зростання цін для американських споживачів.

Джерело: Мінфін
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