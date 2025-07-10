Курс валют: долар в банках додав дві копійки

У четвер, 10 липня, на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та додав 2 копійки у продажу. Євро не змінилося у купівлі та подешевшало на 1 копійку у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках знизився на 1 копійку у купівлі та не змінився у продажу. Євро у покупці додало 5 копійок, а у продажу 4 копійки.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,50−42,02, євро купують за 48,80 грн, а продають за 49,40 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,62−41,70, євро — 49,15−49,34 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,78−41,81 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 49,03−49,05 грн/євро.

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