Європарламент виключив ОАЕ із «сірого списку» боротьби з відмиванням грошей

Європейський парламент схвалив оновлений список юрисдикцій із високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму. Про це пише Financial Times.

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Які країни потрапили до списку

Алжир

Ангола

Кот-д'Івуар

Кенія

Лаос

Ліван

Монако

Намібія

Непал

Венесуела

Кого виключили

Зі списку виключені Барбадос, Гібралтар, Ямайка, Панама, Філіппіни, Сенегал, Уганда та Об'єднані Арабські Емірати, випливає з офіційного пресрелізу Європарламенту.

Оновлення списку було запропоновано Єврокомісією та ухвалене без заперечень — жодна з резолюцій про відхилення не набрала більшості голосів. Виключені країни будуть офіційно видалені зі списку після опублікування відповідного документа в Офіційному журналі ЄС.

За даними FT, питання про виключення ОАЕ зі списку розглядалося, зокрема, в контексті торгових переговорів між Абу-Дабі та Брюсселем. Емірати наполягали на знятті обмежень і на прохання єврокомісара з торгівлі Мароша Шефчовича члени Соціал-демократичної групи підтримали ініціативу.

Влада ОАЕ висловила готовність продовжувати співпрацю з ЄС з питань протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.

Виключення Гібралтару, навпаки, викликало критику серед іспанських депутатів Європарламенту, оскільки Мадрид заперечує британський суверенітет над територією. У 2023 році парламент вже відхиляв аналогічну пропозицію, висловлюючи сумніви щодо стандартів AML в ОАЕ та Гібралтарі. Ці побоювання пролунали і цього року, але не стали на заваді голосуванню.

Тим часом за словами тих, що були присутні на слуханнях минулого тижня, більшість груп у парламенті підтримали включення росії до «сірого списку», повідомили джерела FT. Проте в останній момент Єврокомісія пообіцяла переглянути статус росії до кінця цього року.

Нагадаємо

ЄС традиційно орієнтується на список Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), міжнародного органу, який контролює AML/CFT-стандарти.

FATF виключила країну із «сірого списку» у лютому 2024 року. Як зазначили в організації, виключення ОАЕ із «сірого списку» не означає, що країна досягла «ідеальної системи».