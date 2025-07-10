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10 липня 2025, 10:49

Європарламент виключив ОАЕ із «сірого списку» боротьби з відмиванням грошей

Європейський парламент схвалив оновлений список юрисдикцій із високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму. Про це пише Financial Times.

Європейський парламент схвалив оновлений список юрисдикцій із високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму.
Фото: depositphotos

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Які країни потрапили до списку

  • Алжир
  • Ангола
  • Кот-д'Івуар
  • Кенія
  • Лаос
  • Ліван
  • Монако
  • Намібія
  • Непал
  • Венесуела

Кого виключили

Зі списку виключені Барбадос, Гібралтар, Ямайка, Панама, Філіппіни, Сенегал, Уганда та Об'єднані Арабські Емірати, випливає з офіційного пресрелізу Європарламенту.

Оновлення списку було запропоновано Єврокомісією та ухвалене без заперечень — жодна з резолюцій про відхилення не набрала більшості голосів. Виключені країни будуть офіційно видалені зі списку після опублікування відповідного документа в Офіційному журналі ЄС.

За даними FT, питання про виключення ОАЕ зі списку розглядалося, зокрема, в контексті торгових переговорів між Абу-Дабі та Брюсселем. Емірати наполягали на знятті обмежень і на прохання єврокомісара з торгівлі Мароша Шефчовича члени Соціал-демократичної групи підтримали ініціативу.

Влада ОАЕ висловила готовність продовжувати співпрацю з ЄС з питань протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.

Виключення Гібралтару, навпаки, викликало критику серед іспанських депутатів Європарламенту, оскільки Мадрид заперечує британський суверенітет над територією. У 2023 році парламент вже відхиляв аналогічну пропозицію, висловлюючи сумніви щодо стандартів AML в ОАЕ та Гібралтарі. Ці побоювання пролунали і цього року, але не стали на заваді голосуванню.

Тим часом за словами тих, що були присутні на слуханнях минулого тижня, більшість груп у парламенті підтримали включення росії до «сірого списку», повідомили джерела FT. Проте в останній момент Єврокомісія пообіцяла переглянути статус росії до кінця цього року.

Нагадаємо

ЄС традиційно орієнтується на список Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), міжнародного органу, який контролює AML/CFT-стандарти.

FATF виключила країну із «сірого списку» у лютому 2024 року. Як зазначили в організації, виключення ОАЕ із «сірого списку» не означає, що країна досягла «ідеальної системи».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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