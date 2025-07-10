У червні автопарк України поповнили понад 2,4 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 14% більше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.
10 липня 2025, 9:56
В Україні зростає попит на гібридні авто: найпопулярніші моделі
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Ринок гібридних авто
Частка нових авто в цій кількості становила 57%, проти 55% торік.
В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається:
- Toyota RAV-4 (261 од.)
- Другий результат у Nissan Qashqai (84 од.)
- Третій за популярністю — Toyota Yaris Cross (70 од.)
Серед імпортованих гібридів з пробігом першість у Toyota Prius (75 од.).
Також у лідерській трійці: Ford Escape (58 од.) та Kia Niro (49 од.).
Джерело: Мінфін
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