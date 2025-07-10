США запровадили санкції проти 22 компаній за участь у тіньовій банківській мережі Ірану

Міністерство фінансів США 9 липня ввело санкції щодо 22 компаній з Гонконгу, ОАЕ та Туреччини за участь у схемі продажу іранської нафти, виручка від якої прямувала на фінансування Корпусу вартових ісламської революції — Сил спеціального призначення «Аль-Кудс» (IRGC-QF). Про це повідомило Управління контролю за іноземними активами (OFAC).

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Що відомо

За даними відомства, компанії використовувалися як підставні для обходу санкцій, переведення сотень мільйонів доларів через офшорні рахунки та фінансування пов'язаних з IRGC-QF терористичних угруповань.

«Іранський режим значною мірою спирається на тіньову банківську систему для фінансування своїх дестабілізуючих програм у галузі ядерної та ракетної зброї», — заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

У список санкцій увійшли, зокрема, турецька Pulcular Enerji, гонконгські Amito Trading, Cetto International, Future Resource Trading, Moon Imp & Exp Co., Queens Ring, Radix Trade, Mist Trading Co., а також еміратська Bright Spot Goods Wholesalers. Всі вони, за версією OFAC, допомагали IRGC-QF у продажу нафти, переказі коштів та використанні підставних структур.

Санкції передбачають блокування активів на території США та заборону на проведення будь-яких операцій за участю американських осіб. Це вже другий раунд обмежень щодо «тіньової банківської» інфраструктури Ірану з моменту посилення тиску на Тегеран.