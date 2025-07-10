Минулої доби українські захисники ліквідували ще 920 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 030 66580 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
10 липня 2025, 8:17
Втрати ворога за 9 липня: 920 російських окупантів, 11 танків, 6 ракет та 324 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1030580 (+920) осіб
- танків — 11011 (+11) од
- бойових броньованих машин — 22972 (+3) од
- артилерійських систем — 30140 (+38) од
- РСЗВ — 1437 (+3) од
- засоби ППО — 1193 (+0) од
- літаків — 421 (+0) од
- гелікоптерів — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 44781 (+324)
- крилаті ракети — 3445 (+6)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 54656 (+81)
- спеціальна техніка — 3929 (+0)
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Коментарі