За січень — червень 2025 року платники сплатили понад 314,6 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Це на 22,8 %, або майже на 58,5 млрд грн більше за аналогічний період минулого року. За січень — червень 2024 року надійшло понад 256,1 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні ДПС.
10 липня 2025, 8:39
Надходження єдиного внеску зростають: порівняно з минулим роком +58,5 млрд гривень
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Єдиний внесок — основне джерело наповнення фондів соціального страхування, за рахунок яких фінансуються державні соціальні програми, здійснюється виплата пенсій, матеріальної допомоги громадянам тощо.
Нагадаємо
З 1 січня 2025 року фізичні особи — підприємці на спрощеній та загальній системах оподаткування, а також самозайняті особи сплачують єдиний внесок за себе відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2025 рік».
Звільнені від сплати єдиного внеску ФОП:
- зареєстровані на тимчасово окупованих територіях (відповідно до п. 93 розділу VIII Закону № 2464),
- наймані працівники, за яких єдиний внесок сплачує роботодавець,
- пенсіонери,
- особи з інвалідністю, які отримують пенсію або соціальну допомогу,
- мобілізовані (на весь період служби, за умови надання підтверджуючих документів),
- на загальній системі без доходу.
Джерело: Мінфін
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