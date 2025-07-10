Надходження єдиного внеску зростають: порівняно з минулим роком +58,5 млрд гривень

За січень — червень 2025 року платники сплатили понад 314,6 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Це на 22,8 %, або майже на 58,5 млрд грн більше за аналогічний період минулого року. За січень — червень 2024 року надійшло понад 256,1 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні ДПС.