Укрпошта запроваджує нові пільги для жителів сільської місцевості

Відтепер комісія за оплату будь-яких платежів у сільських стаціонарних та пересувних відділеннях становитиме лише 15 гривень. Крім того, компанія пропонує можливість знімати готівку з банківських карток без жодної комісії в сільських стаціонарних відділеннях. Про це йдеться у повідомленні Укрпошти.

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«Ми ще не банк, але вже фактично допомагаємо людям отримати базові фінансові послуги там, де немає ані банків, ані банкоматів. На жаль, таких місць в Україні ще дуже багато. Але на щастя, Укрпошта може це змінити — і вже змінює. Коли запрацює Укрпошта.Банк, епоха відірваності від сучасних платіжних сервісів через географію проживання або фізичні обмеження залишиться в минулому. Ми пишаємося тим, що саме наша компанія є рушієм цього процесу», — зазначає генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський.

Цей крок спрямований на зменшення фінансового навантаження на українців у селах та покращення доступу до базових фінансових послуг. Адже наразі лише 4,3% населених пунктів України мають банківське відділення або банкомат.

За даними Укрпошти, лише у травні близько мільйона мешканців сіл здійснили платежі через її відділення. Очікується, що завдяки новим пільговим умовам клієнти компанії зможуть заощадити до 5 мільйонів гривень щомісяця.

Знижена комісія на платежі застосовується автоматично та діє без обмежень на кількість платежів до 1 вересня 2025 року. Безкоштовне зняття готівки в сільських стаціонарних відділеннях компанії доступне до 30 вересня 2025 року для мешканців сіл, які здійснили щонайменше два будь-які платежі, окрім благодійних внесків. Раніше за таку операцію стягувалась комісія у розмірі 2% від суми зняття (але не менше 10 гривень).

Зняти готівку можна на суму від 50 до 30 тисяч гривень за одну операцію. Водночас Укрпошта нагадує про встановлений НБУ денний ліміт на зняття готівки — 100 тисяч гривень. Приймаються картки платіжних систем Visa, MasterCard та Простір.