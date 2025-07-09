Курс долара при закритті торгів на міжбанку, 9 липня, майже не змінився. Водночас курс євро до гривні впав на 10 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу.
9 липня 2025, 17:36
Курс валют: євро на міжбанківських торгах подешевшало
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Відкриття 9 липня
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Закриття 9 липня
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Зміни
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41,79/41,82
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41,78/41,81
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1/1
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49,01/49,03
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48,91/48,94
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10/9
Офіційний курс долара на четвер встановлено на рівні 41,7745 грн/$. Це на 8 копійок менше, ніж у середу, коли курс становив 41,8462 грн/$. Курс євро на четвер встановлено на позначці 48,8427 грн/€, що на 22 копійки менше, ніж у середу (49,0563 грн/€).
Середній курс на готівковому ринку: 41,50−42,00 грн/долар, 48,80−49,41 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,63−41,70, євро — 49,10−49,30 грн.
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Джерело: Мінфін
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