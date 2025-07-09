Курс валют: євро на міжбанківських торгах подешевшало

Курс долара при закритті торгів на міжбанку, 9 липня, майже не змінився. Водночас курс євро до гривні впав на 10 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 9 липня Закриття 9 липня Зміни долар 41,79/41,82 41,78/41,81 1/1 євро 49,01/49,03 48,91/48,94 10/9

Офіційний курс долара на четвер встановлено на рівні 41,7745 грн/$. Це на 8 копійок менше, ніж у середу, коли курс становив 41,8462 грн/$. Курс євро на четвер встановлено на позначці 48,8427 грн/€, що на 22 копійки менше, ніж у середу (49,0563 грн/€).

Середній курс на готівковому ринку: 41,50−42,00 грн/долар, 48,80−49,41 грн за євро.

Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,63−41,70, євро — 49,10−49,30 грн.

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