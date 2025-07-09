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9 липня 2025, 16:39

Фармацевтичний гігант Merck купує Verona Pharma за $10 мільярдів

Американська фармацевтична компанія Merck, яка працює за межами США та Канади під брендом MSD, уклала остаточну угоду щодо придбання британської Verona Pharma — біофармацевтичної компанії, яка спеціалізується на розробленні ліків від захворювань легень. Про це повідомляє пресслужба Merck.

Американська фармацевтична компанія Merck, яка працює за межами США та Канади під брендом MSD, уклала остаточну угоду щодо придбання британської Verona Pharma — біофармацевтичної компанії, яка спеціалізується на розробленні ліків від захворювань легень.
Фото: wikipedia.org

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Деталі

Згідно з угодою Merck через дочірню компанію придбає Verona Pharma за $107 за одну американську депозитарну акцію (ADS), кожна з яких представляє вісім звичайних акцій Verona Pharma. Загальна вартість угоди оцінюється приблизно у $10 млрд.

Це найбільше придбання Merck з моменту поглинання Prometheus Biosciences за $10,8 млрд у 2023 році.

Придбання Verona значно посилює лінійку препаратів Merck завдяки додаванню Ohtuvayre — ліків, схвалених у США для лікування хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ).

За даними Financial Times, аналітики прогнозують, що до середини 2030-х років цей препарат може генерувати пікові річні продажі майже в $4 мільярди. Препарат також проходить випробування як потенційний засіб для лікування інших легеневих захворювань.

Зростання акцій Verona Pharma

Перед відкриттям торгів акції Verona Pharma зросли на 20% — інвестори позитивно відреагували на угоду, яка оцінила компанію дорожче за вартість її акцій у вівторок.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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