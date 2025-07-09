Фармацевтичний гігант Merck купує Verona Pharma за $10 мільярдів

Американська фармацевтична компанія Merck, яка працює за межами США та Канади під брендом MSD, уклала остаточну угоду щодо придбання британської Verona Pharma — біофармацевтичної компанії, яка спеціалізується на розробленні ліків від захворювань легень. Про це повідомляє пресслужба Merck.

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Деталі

Згідно з угодою Merck через дочірню компанію придбає Verona Pharma за $107 за одну американську депозитарну акцію (ADS), кожна з яких представляє вісім звичайних акцій Verona Pharma. Загальна вартість угоди оцінюється приблизно у $10 млрд.

Це найбільше придбання Merck з моменту поглинання Prometheus Biosciences за $10,8 млрд у 2023 році.

Придбання Verona значно посилює лінійку препаратів Merck завдяки додаванню Ohtuvayre — ліків, схвалених у США для лікування хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ).

За даними Financial Times, аналітики прогнозують, що до середини 2030-х років цей препарат може генерувати пікові річні продажі майже в $4 мільярди. Препарат також проходить випробування як потенційний засіб для лікування інших легеневих захворювань.

Зростання акцій Verona Pharma

Перед відкриттям торгів акції Verona Pharma зросли на 20% — інвестори позитивно відреагували на угоду, яка оцінила компанію дорожче за вартість її акцій у вівторок.