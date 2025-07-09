Samsung прогнозує падіння прибутку на 56% через ШІ та торгові тарифи

Samsung Electronics очікує різкого падіння операційного прибутку на 56% у другому кварталі 2025 року, що стане першим зниженням з кінця 2023 року. Компанія пов'язує негативну динаміку з експортними обмеженнями на чипи для штучного інтелекту та загальною торговельною напруженістю зі США. Про це пише The Wall Street Journal.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Проблеми в напівпровідниковому бізнесі

Основний удар припав на ключовий для компанії напівпровідниковий підрозділ. У своєму звіті Samsung визнав одноразові збитки через знецінення запасів ШІ-чипів, які неможливо поставити до Китаю через американські експортні обмеження.

Крім того, компанія зіткнулася із затримкою у постачанні своїх передових чипів пам'яті HBM (high-bandwidth memory) для компанії Nvidia, що негативно вплинуло на її ринкові позиції. Аналітики зазначають, що в цьому сегменті Samsung наразі відстає від своїх головних конкурентів — SK Hynix та Micron Technology, які активно нарощують продажі дорогих чипів для систем штучного інтелекту.

Прогнози та зовнішні ризики

Попри поточні труднощі, у Samsung очікують, що збитки в напівпровідниковому сегменті скоротяться в другій половині року, оскільки тестування та постачання нових чипів вже тривають.

Ще одним значним ризиком для компанії є нестабільна торговельна політика США. Повернення Дональда Трампа на посаду президента супроводжується погрозами запровадження нових мит на імпорт ключових для Samsung товарів, як-от смартфони, а також на сталь та алюміній, що може вплинути на виробничі витрати.

Чому це важливо

Прогноз прибутків Samsung є яскравим свідченням того, що навіть один із найбільших технологічних гігантів світу не має імунітету до двох головних сил, що формують сьогоднішню глобальну економіку: шалених перегонів у сфері штучного інтелекту та технологічної війни між США і Китаєм.

Проблеми компанії підкреслюють, наскільки конкурентним та технологічно складним є ринок чипів для ШІ. Відставання у виробництві пам'яті HBM для Nvidia напряму б'є по доходах та репутації Samsung, показуючи, що будь-яка затримка в цьому секторі є критичною.