Криптогаманець Phantom запустив торгівлю ф'ючерсами

Популярний криптогаманець Phantom оголосив про запуск торгівлі ф'ючерсними контрактами з кредитним плечем до 40x безпосередньо у своєму мобільному застосунку. Новий сервіс працює на базі інфраструктури децентралізованої платформи Hyperliquid. Про це повідомили представники компанії у соцмережі X.

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Як працює нова функція

Для доступу до торгівлі ф'ючерсами користувачам Phantom не потрібно створювати окремий акаунт на біржі Hyperliquid. Увесь процес відбувається всередині гаманця: користувач поповнює свій рахунок у Solana (SOL), кошти автоматично конвертуються в стейблкоїн USDC, після чого можна вибрати один із понад 100 доступних ринків та відкрити позицію.

План запуску та обмеження

На початковому етапі доступ до нової функції отримає обмежене коло користувачів. Очікується, що протягом кількох наступних тижнів сервіс стане доступним для всіх клієнтів, за винятком деяких юрисдикцій, до яких, зокрема, входить Велика Британія.

Деталі партнерства

Метою цієї інтеграції, згідно з релізом, є спрощення та підвищення доступності торгівлі криптоактивами для широкої аудиторії.

«Для нас велика честь, що вони вибрали Hyperliquid як свою інфраструктуру, використовуючи кращу ончейн-ліквідність з доступною монетизацією через Builder Codes», — прокоментував партнерство CEO Hyperliquid Джефф Ян.

Як зазначається, механізм Builder Codes дозволяє розробникам, як-от Phantom, встановлювати невелику додаткову комісію за ордери, що проходять через їхній інтерфейс, створюючи таким чином бізнес-модель для подібних інтеграцій.

Що таке ф'ючерси з кредитним плечем

Ф'ючерсні контракти (Perpetual Futures): Це похідний фінансовий інструмент, який дозволяє трейдерам робити ставки на майбутню ціну активу (наприклад, біткоїна), не володіючи ним безпосередньо. На відміну від традиційних ф'ючерсів, безстрокові (perpetual) не мають дати закінчення, що дозволяє утримувати позицію як завгодно довго.

Кредитне плече (Leverage): Це інструмент, що дозволяє трейдеру відкрити позицію на суму, яка значно перевищує його власний капітал. Наприклад, плече 40x означає, що, маючи $100, трейдер може контролювати позицію вартістю $4000. Це багаторазово збільшує як потенційний прибуток, так і потенційні збитки, роблячи торгівлю з плечем вкрай ризикованою.

Чому це важливо

Ця інтеграція є знаковим кроком у розвитку ринку децентралізованих фінансів (DeFi). Вона демонструє, як стираються межі між простими криптогаманцями для зберігання активів та повноцінними торговими платформами. Phantom перетворюється з «сейфа» на фінансовий «суперзастосунок», де можна не лише зберігати, а й активно торгувати.

Головний наслідок цього — різке підвищення доступності високоризикових спекулятивних інструментів, як-от торгівля з кредитним плечем, для масової аудиторії. Раніше для цього були потрібні реєстрація на біржі та певні технічні навички, тепер це можна зробити в кілька кліків у популярному гаманці. Це зручно, але водночас несе значні ризики для недосвідчених користувачів, які можуть не до кінця розуміти небезпеку торгівлі з плечем.