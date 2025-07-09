У першому півріччі бюджет отримав від приватизації понад 977 мільйонів

За результатами першого півріччя 2025 року від приватизації до державного бюджету вже надійшло 820,5 млн грн (+156,59 млн гривень ПДВ), таким чином, сукупний економічний ефект склав понад 977 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна України.

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Зазначається, що за цей звітний період команда Фонду держмайна провела 236 успішних приватизаційних аукціонів.

Загалом, в аукціонах взяли участь 1 946 учасників. Середня кількість учасників сягнула 7 осіб. Така інтенсивна боротьба за об'єкти призвела до значного зростання їхньої ринкової вартості. У середньому, ціна приватизованих об'єктів збільшувалася майже в 4 рази від стартової ціни.

ФДМУ пропонує численні об'єкти для інвестування (станом на 30 червня):

21 об'єкт великої приватизації, включений до відповідного переліку державної власності.

1 308 об'єктів малої приватизації, до складу яких входять:

292 єдиних майнових комплексів;

46 пакетів акцій;

835 об'єктів окремого майна;

78 об'єктів незавершеного будівництва;

56 об'єктів соціально-культурного призначення.



Найбільш привабливими для інвесторів є: