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9 липня 2025, 12:37

У першому півріччі бюджет отримав від приватизації понад 977 мільйонів

За результатами першого півріччя 2025 року від приватизації до державного бюджету вже надійшло 820,5 млн грн (+156,59 млн гривень ПДВ), таким чином, сукупний економічний ефект склав понад 977 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна України.

За результатами першого півріччя 2025 року від приватизації до державного бюджету вже надійшло 820,5 млн грн (+156,59 млн гривень ПДВ), таким чином, сукупний економічний ефект склав понад 977 млн грн.
Фото: НБУ

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Зазначається, що за цей звітний період команда Фонду держмайна провела 236 успішних приватизаційних аукціонів.

Загалом, в аукціонах взяли участь 1 946 учасників. Середня кількість учасників сягнула 7 осіб. Така інтенсивна боротьба за об'єкти призвела до значного зростання їхньої ринкової вартості. У середньому, ціна приватизованих об'єктів збільшувалася майже в 4 рази від стартової ціни.

ФДМУ пропонує численні об'єкти для інвестування (станом на 30 червня):

  • 21 об'єкт великої приватизації, включений до відповідного переліку державної власності.
  • 1 308 об'єктів малої приватизації, до складу яких входять:
  • 292 єдиних майнових комплексів;
  • 46 пакетів акцій;
  • 835 об'єктів окремого майна;
  • 78 об'єктів незавершеного будівництва;
  • 56 об'єктів соціально-культурного призначення.


Найбільш привабливими для інвесторів є:

  • Спиртові заводи (18 об'єктів)
  • Комбінати хлібопродуктів та хлібні бази (10 об'єктів)
  • Кар'єри та торфодобувні підприємства (9 об'єктів)
  • Протезно-ортопедичні підприємства (5 об'єктів)
  • Активи для модернізації та перезапуску виробництва (понад 10 об'єктів)
  • Об'єкти для перепрофілювання (brown fields) (понад 30 об'єктів)
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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red162
red162
9 липня 2025, 13:17
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Я правильно розумію державну власність самі собі продали за дешево,
а потім ці гроші і вкрали?
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