За результатами першого півріччя 2025 року від приватизації до державного бюджету вже надійшло 820,5 млн грн (+156,59 млн гривень ПДВ), таким чином, сукупний економічний ефект склав понад 977 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна України.
9 липня 2025, 12:37
У першому півріччі бюджет отримав від приватизації понад 977 мільйонів
► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Зазначається, що за цей звітний період команда Фонду держмайна провела 236 успішних приватизаційних аукціонів.
Загалом, в аукціонах взяли участь 1 946 учасників. Середня кількість учасників сягнула 7 осіб. Така інтенсивна боротьба за об'єкти призвела до значного зростання їхньої ринкової вартості. У середньому, ціна приватизованих об'єктів збільшувалася майже в 4 рази від стартової ціни.
ФДМУ пропонує численні об'єкти для інвестування (станом на 30 червня):
- 21 об'єкт великої приватизації, включений до відповідного переліку державної власності.
- 1 308 об'єктів малої приватизації, до складу яких входять:
- 292 єдиних майнових комплексів;
- 46 пакетів акцій;
- 835 об'єктів окремого майна;
- 78 об'єктів незавершеного будівництва;
- 56 об'єктів соціально-культурного призначення.
Найбільш привабливими для інвесторів є:
- Спиртові заводи (18 об'єктів)
- Комбінати хлібопродуктів та хлібні бази (10 об'єктів)
- Кар'єри та торфодобувні підприємства (9 об'єктів)
- Протезно-ортопедичні підприємства (5 об'єктів)
- Активи для модернізації та перезапуску виробництва (понад 10 об'єктів)
- Об'єкти для перепрофілювання (brown fields) (понад 30 об'єктів)
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Коментарі - 1
а потім ці гроші і вкрали?