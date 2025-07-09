Емітенти стейблкоїнів обігнали ОАЕ й Південну Корею за резервами у держоблігаціях США

Сукупні вкладення провідних емітентів доларових стейблкоїнів у казначейські зобов'язання США сягнули $182,4 мільярда. Ця сума настільки велика, що якби ці компанії були однією країною, вони б посіли 17-те місце у світі серед іноземних власників американського держборгу, випередивши такі держави, як Південна Корея та Об'єднані Арабські Емірати. Про це пише Crypto Slate.

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Хто і скільки тримає

Загальний обсяг резервів, що складається з казначейських векселів та угод овернайт-репо, ставить групу емітентів стейблкоїнів між Норвегією ($195,9 млрд) та Саудівською Аравією ($133,8 млрд).

Основні власники:

Tether (USDT): Лідер групи, чиї вкладення в держборг США, за словами CEO Паоло Ардоіно, перевищують $125 мільярдів.

Circle (USDC): Тримає в американських держоблігаціях та угодах репо близько $55,2 мільярда.

First Digital (FDUSD) та Paxos (PayPal USD): Мають значно менші, але все ж суттєві вкладення, що оцінюються приблизно в $1,3 млрд та $880 млн відповідно.

Чому саме держоблігації США

Емітенти стейблкоїнів обирають короткострокові державні цінні папери США через їхню високу надійність, ліквідність (можливість продати в той же день у разі сплеску попиту на викуп стейблкоїнів) та привабливу дохідність, що наразі перевищує 5% річних. Для Tether, наприклад, така стратегія допомогла отримати $1 млрд прибутку в першому кварталі.

Аргументи для регуляторів та майбутні правила

Представники індустрії активно використовують ці дані у спілкуванні з регуляторами. Вони наголошують, що стейблкоїни створюють новий попит на держборг США, не покладаючись на традиційну банківську систему, а також забезпечують надійне та ліквідне покриття для власників токенів.

Цікаво, що майбутні регуляторні норми як у США (законопроєкт GENIUS), так і в Європі (регламент MiCA) планують офіційно закріпити саме таку структуру резервів, обмежуючи їх готівкою та короткостроковими державними цінними паперами.

Чому це важливо

Ці дані свідчать про появу нового, системно значущого класу покупців американського державного боргу. Індустрія стейблкоїнів тихо перетворилася на потужного гравця на ринку держоблігацій США, за купівельною спроможністю співставного з суверенними державами.

Для самої індустрії це стало потужним аргументом у діалозі з владою у Вашингтоні. Компанії, як-от Circle та Tether, тепер можуть стверджувати, що вони є не просто спекулятивною нішею, а стратегічно важливим сектором, що створює попит на американський держборг у часи рекордних бюджетних дефіцитів.

Збіг між поточною практикою емітентів та майбутніми регуляторними вимогами (GENIUS, MiCA) є дуже важливим. Він показує, що у світі формується консенсус щодо того, як мають працювати стейблкоїни — за моделлю, де вони на 100% забезпечені найбезпечнішими активами. Це значно підвищує легітимність усього сектору, але водночас створює глибокий зв'язок між стабільністю багатомільярдного ринку стейблкоїнів та стабільністю ринку держборгу США і політикою ФРС.