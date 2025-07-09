Курс валют: долар та євро подешевшали

У середу, 9 липня, на готівковому ринку курс долара знизився на 5 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу. Євро подешевшало на 8 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках знизився на 2 копійки у купівлі та продажу. Євро у покупці не змінилося, а у продажу подешевшало на 3 копійки.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,50−42,00, євро купують за 48,77 грн, а продають за 49,46 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,60−41,68, євро — 49,20−49,37 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,79−41,82 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 49,01−49,03 грн/євро.

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