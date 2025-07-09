В Україні заблокували понад 100 нелегальних онлайн-казино

В Україні 8 липня 2025 року було заблоковано 133 нелегальні онлайн-казино. Це стало результатом спільної спецоперації, проведеної на виконання розпорядження Держспецзв’язку. Про це повідомили в Асоціації українських операторів грального бізнесу (АУОГБ), передає Укрінформ.

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«Сьогодні Служба безпеки України, Держспецзв’язку, НКЕК та Асоціація українських операторів грального бізнесу завершили спільну масштабну спеціальну операцію з блокування 133 нелегальних онлайн-казино, які діяли в українському інтернет-просторі», — йдеться в повідомленні АУОГБ.

Розпорядження Держспецзв'язку щодо блокування відповідних IP-адрес/сайтів було надіслано інтернет-провайдерам 3 липня 2025 року і підлягало виконанню протягом трьох робочих днів.

Масштаби тіньового ринку

За оцінками АУОГБ, тіньовий гральний бізнес, діяльність якого було зупинено, щоквартально приносив від 3 до 5 млрд грн нелегального обороту.

Діяльність незаконних онлайн-казино блокували за допомогою технічних та програмних інструментів. Крім того, було припинено нелегальний фінансовий процесинг та заморожено відповідні P2P платежі.

За інформацією асоціації, наразі до 50% грального ринку перебуває в тіні, через що держава щорічно недоотримує до 10 млрд грн. Водночас, українські ліцензовані оператори грального бізнесу минулого року сплатили понад 17 млрд грн податків, а за січень-квітень 2025 року — 6,4 млрд грн.

Як підкреслив президент АУОГБ Олександр Когут, нелегальні казино, більшість з яких, за його словами, мають «коріння у рф», завдають прямої шкоди державі, легальному бізнесу та, найголовніше, українським громадянам.

На таких сайтах, які часто клонуються після блокування, існує надзвичайно високий ризик шахрайства та витоку особистих і фінансових даних гравців.

Роль нового регулятора

В АУОГБ нагадали, що з 14 лютого 2025 року формування та реалізація державної політики у сфері азартних ігор належить до компетенції Міністерства цифрової трансформації.

21 березня 2025 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про створення нового центрального органу виконавчої влади — державного агентства «ПлейСіті». Боротьба з нелегальними казино є одним з пріоритетних завдань цього нового регулятора ігрового бізнесу.

Нагадаємо

За два тижні роботи агентство «ПлейСіті» виявило та передало на блокування Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, 824 нелегальні онлайн-казино.