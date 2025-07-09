Український бізнес закликає уряд призначити обраного директора БЕБ

Провідні бізнес-асоціації України звернулися до президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з вимогою переглянути рішення Кабінету Міністрів щодо непризначення директора Бюро економічної безпеки (БЕБ), обраного за результатами конкурсу. Про це йдеться у відповідній спільній заяві , підписаній понад десятком бізнес-об'єднань.

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Нагальна потреба реформи БЕБ

У заяві наголошується, що реформа БЕБ є однією з ключових вимог як українського бізнесу, так і міжнародних партнерів.

«Незаконний силовий тиск на бізнес у традиціях сумнозвісної „податкової міліції“ залишається одним із ключових факторів зниження інвестиційної привабливості України, а внаслідок цього — суттєвого обмеження продуктивності праці, доходів бюджету, реальних заробітних плат, зайнятості», — йдеться у заяві.

Представники бізнесу підкреслюють, що в умовах війни країна потребує стабільного бізнес-клімату та верховенства права. Невиконання обіцянок щодо реформ може негативно вплинути на інвестиційні настрої підприємців та подальшу політику з боку міжнародних партнерів України.

Заклик до дій

Бізнес-спільноти закликають уряд якнайшвидше призначити кандидата, якого обрала конкурсна комісія. Це, на їхню думку, підтвердить відданість України принципам прозорості, правопорядку та міжнародним зобов’язанням.

Серед підписантів заяви — Європейська Бізнес Асоціація, Спілка українських підприємців, Торгово-промислова палата України, CEO Club Ukraine та інші впливові організації.

Крім того, Комісія з добору Директора Бюро економічної безпеки України очікує офіційного повідомлення від уряду щодо рішення про призначення директора бюро.

Нагадаємо

Переможцем у конкурсу на керівника Бюро економічної безпеки став детектив НАБУ та один з керівників операції «Чисте місто» Олександр Цивінський.

На конкурсі ніхто з претендентів не набрав необхідні чотири голоси членів комісії. Тому за законом обрали кандидата, який набрав три голоси від міжнародних членів комісії.

Кабінет Міністрів України не затвердив Цивінського на посаді керівника Бюро економічної безпеки України. І повідомив, що звернеться до Комісії з добору директора БЕБ з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть критеріям безпеки.

Уряд зазначив, що вивчив додаткові матеріали, надані зокрема Службою безпеки України, які стосуються питань національної безпеки та містять відповідні безпекові оцінки.