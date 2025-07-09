Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 050 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 029 660 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
9 липня 2025, 8:02
Втрати ворога за 8 липня: 1 050 російських окупантів, 5 танків та 227 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 1029660 (+1050) осіб
- танків — 11000 (+5) од
- бойових броньованих машин — 22969 (+2) од
- артилерійських систем — 30102 (+68) од
- РСЗВ — 1434 (+0) од
- засоби ППО — 1193 (+1) од
- літаків — 421 (+0) од
- гелікоптерів — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 44457 (+227)
- крилаті ракети — 3439 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 54575 (+119)
- спеціальна техніка — 3929 (+2)
Джерело: Мінфін
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