Нацбанк запровадив обмеження для трьох кредитних спілок до кінця року

Національний банк України прийняв рішення про застосування до трьох кредитних спілок заходів впливу у зв’язку з недотриманням ними пруденційних нормативів. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Деталі

До КС «Наші люди» та КС «Самопоміч» застосовано заходи впливу у вигляді обмеження до 31 грудня 2025 року окремого виду фінансових послуг, що надається кредитною спілкою на підставі стандартної ліцензії, а саме: надання коштів та банківських металів у кредит членам кредитних спілок. Обмеження установлені в частині:

укладання нових кредитних договорів, внаслідок чого сума зобов’язань члена, групи членів кредитної спілки або іншої кредитної спілки перед кредитною спілкою перевищить 15% від регулятивного капіталу кредитної спілки;

продовження строку дії укладених кредитних договорів, за якими сума зобов’язань члена, групи членів кредитної спілки або іншої кредитної спілки перед кредитною спілкою перевищує 15% від регулятивного капіталу кредитної спілки;

унесення змін до укладених кредитних договорів, внаслідок чого сума зобов’язань члена, групи членів кредитної спілки або іншої кредитної спілки перед кредитною спілкою перевищить 15% від регулятивного капіталу кредитної спілки.

До КС «Галичина» застосовано заходи впливу у вигляді обмеження до 31 грудня 2025 року окремого виду фінансових послуг, що надається кредитною спілкою на підставі стандартної ліцензії, а саме: надання коштів та банківських металів у кредит членам кредитних спілок.

Обмеження установлені в частині:

укладання нових кредитних договорів, внаслідок чого сума зобов’язань члена, групи членів кредитної спілки або іншої кредитної спілки перед кредитною спілкою перевищить 10% від регулятивного капіталу кредитної спілки;

продовження строку дії укладених кредитних договорів, за якими сума зобов’язань члена, групи членів кредитної спілки або іншої кредитної спілки перед кредитною спілкою перевищує 10% від регулятивного капіталу кредитної спілки;

унесення змін до укладених кредитних договорів, внаслідок чого сума зобов’язань члена, групи членів кредитної спілки або іншої кредитної спілки перед кредитною спілкою перевищить 15% від регулятивного капіталу кредитної спілки.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 7 липня 2025 року.

Вони набирають чинності з дня доведення до відома кредитних спілок та можуть бути оскаржені протягом шести місяців із дня їх отримання до адміністративного суду в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.

Відповідно до частини другої статті 74 закону України «Про Національний банк України» оскарження цих рішень не зупиняє їх виконання.