OKX дарує VIP-привілеї та компенсацію комісій

Глобальна криптобіржа ОКХ оголосила про запуск ексклюзивної VIP-кампанії, яка надає трейдерам можливість випробувати VIP-привілеї на практиці. Серед основних переваг: підвищення VIP-статусу до двох рівнів на 60 днів та компенсація комісій у вигляді торгових бонусів на суму до 50 000 USDT. Кампанія дійсна з 9 липня по 20 серпня 2025 року.

Перевага 1: підвищення VIP-статусу до двох рівнів

Учасники програми мають змогу отримати тимчасове підвищення VIP-статусу до двох рівнів (залежно від суми ваших коштів та місячного обсягу торгів) терміном на 60 днів. Щоб скористатися цією можливістю, необхідно відповідати одній з наступних умов:

Мати статус VIP-клієнта OKX або будь-якої з провідних бірж (Binance,Bybit,Bitget,BingX тощо);

Утримувати активи на суму від 50 000 USDT;

Мати торговий обсяг на спотовому ринку понад 1 000 000 USDT за останні 30 днів;

Мати торговий обсяг на ф’ючерсному ринку понад 10 000 000 USDT за останні 30 днів.

Для участі необхідно заповнити форму на сторінці кампанії на офіційному сайті ОКХ. Зверніть увагу, що ви повинні спочатку увійти в акаунт ОКХ або зареєструватись на криптобіржі, щоб мати змогу взяти участь у даній промоакції.

Перевага 2: компенсація торгових комісій на суму до 50 000 USDT

У межах промоакції користувачам також надається унікальна можливість отримувати повернення комісій у вигляді торгових бонусів. Для активації цієї переваги, необхідно провести торгових угод на сукупну суму понад 100 000 000 USDT впродовж терміну дії промоакції. Максимальна сума бонусу може сягати 50 000 USDT, залежно від обсягу торгів. Чим більший обсяг торгів — тим вищий торговий бонус.

Структура бонусів:

Торговий обсяг понад 100 000 000 USDT — 5 000 USDT

Торговий обсяг понад 200 000 000 USDT — 10 000 USDT

Торговий обсяг понад 600 000 000 USDT — 30 000 USDT

Торговий обсяг понад 1 000 000 000 USDT — 50 000 USDT

Нова VIP-кампанія від OKX — це чудова можливість для досвідчених трейдерів тимчасово отримати розширені привілеї на біржі, протестувати умови підвищеного статусу та повернути частину витрат у вигляді щедрих бонусів. Якщо ви активно торгуєте або вже є VIP-клієнтом іншої біржі, не пропустіть шанс скористатися перевагами цієї обмеженої пропозиції.

За всіма новинами та оновленнями можна стежити у Telegram-каналі біржі та на офіційному сайті ОКХ.

Про OKX

OKX — одна з провідних глобальних криптобірж, якій довіряють понад 60 мільйонів користувачів. Біржа відома як один із найшвидших і найнадійніших криптосервісів у світі.

OKX є офіційним партнером топових спортивних брендів, зокрема чемпіона Англійської Прем'єр-ліги Manchester City FC, команди McLaren Formula 1 та олімпійського спортсмена Скотті Джеймса. Компанія прагне вдосконалити досвід уболівальників, відкриваючи нові можливості для залучення.

Дізнайтесь більше про OKX, завантаживши застосунок або відвідавши сайт: okx.com.