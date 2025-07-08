Болгарія затвердила перехід на євро з 1 січня 2026 року

Болгарія офіційно перейде на євро з 1 січня 2026 року. Відповідне рішення ухвалив Європейський парламент. Про це повідомляє пресслужбу Європарламенту.

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Це завершує процес вступу Болгарії до єврозони як 21-го члена, надаючи країні можливість користуватися перевагами спільної валюти ЄС вже з наступного року.

«Відсьогодні Болгарія стає 21-м членом єврозони. Це стало кульмінацією ретельного процесу підготовки Болгарії до вступу, що включав ретельний аналіз та інтенсивну підготовку», — заявила міністр економіки Данії Стефані Лозе.

Переваги для Болгарії

Зазначається, що перехід на євро відкриває нові можливості для Болгарії, адже спільна валюта ЄС сприятиме глибшій інтеграції країни в європейську економіку та забезпечить низку економічних переваг.

Одним із важливих аспектів цього переходу є встановлення фіксованого курсу болгарського лева до євро на перехідний період. Це рішення допоможе забезпечити плавний перехід та уникнути фінансових потрясінь під час заміни валюти.

Обмінний курс становитиме 1,95583 лева за 1 євро.

Нагадаємо

Болгарія приєдналася до Європейського Союзу 1 січня 2007 року разом із Румунією. Проте країна досі не була членом єврозони, тобто офіційно не використовувала євро як валюту. Валютою країни залишався болгарський лев.

Лише у червні 2025 року Європейська комісія та Європейський центральний банк визнали, що Болгарія відповідає критеріям для переходу на євро.