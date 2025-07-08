До закриття міжбанку, 8 липня, курс долара знизився на 7 копійок у купівлі та у продажу. Євро подешевшало на 22 копійки у купівлі та продажу.
8 липня 2025, 17:35
Курс валют: євро на міжбанку пішло вниз
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Відкриття 8 липня
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Закриття 8 липня
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Зміни
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41,86/41,89
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41,79/41,82
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7/7
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49,16/49,18
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48,94/48,96
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22/22
На середу, 9 липня, НБУ встановив такий курс гривні у парі з доларом: 41,8462. Це на 5 копійок більше, ніж у вівторок (41,7975). Водночас курс гривні у парі з євро на середу був встановлений на позначці — 49,0563, що на 3 копійки більше, ніж у вівторок (49,0285).
Середній курс на готівковому ринку: 41,55−42,06 грн/долар, 48,85−49,52 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,62−41,70, євро — 49,20−49,40 грн.
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Джерело: Мінфін
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