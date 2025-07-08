Курс валют: євро на міжбанку пішло вниз

До закриття міжбанку, 8 липня, курс долара знизився на 7 копійок у купівлі та у продажу. Євро подешевшало на 22 копійки у купівлі та продажу.

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Валюта Відкриття 8 липня Закриття 8 липня Зміни долар 41,86/41,89 41,79/41,82 7/7 євро 49,16/49,18 48,94/48,96 22/22

На середу, 9 липня, НБУ встановив такий курс гривні у парі з доларом: 41,8462. Це на 5 копійок більше, ніж у вівторок (41,7975). Водночас курс гривні у парі з євро на середу був встановлений на позначці — 49,0563, що на 3 копійки більше, ніж у вівторок (49,0285).

Середній курс на готівковому ринку: 41,55−42,06 грн/долар, 48,85−49,52 грн за євро.

Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,62−41,70, євро — 49,20−49,40 грн.

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