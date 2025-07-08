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8 липня 2025, 17:47

Швейцарський виробник енергетичного обладнання планує збудувати новий завод в Україні

Швейцарська компанія PFIFFNER-Group, яка спеціалізується на виробництві енергетичного обладнання, розглядає можливість відкриття нового заводу в Україні, повідомили в Міністерстві економіки.

Швейцарська компанія PFIFFNER-Group, яка спеціалізується на виробництві енергетичного обладнання, розглядає можливість відкриття нового заводу в Україні, повідомили в Міністерстві економіки.► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЗазначається, що про це йшлося під час онлайн-зустрічі між першою віцепрем'єр-міністеркою України — міністеркою економіки України Юлією Свириденко та головою правління швейцарської промислової групи PFIFFNER-Group Фріцом Хунцікером і виконавчим директором Марселем Руфенахтом.
Фото: facebook.com/pfiffnergroup

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Зазначається, що про це йшлося під час онлайн-зустрічі між першою віцепрем'єр-міністеркою України — міністеркою економіки України Юлією Свириденко та головою правління швейцарської промислової групи PFIFFNER-Group Фріцом Хунцікером і виконавчим директором Марселем Руфенахтом.

Крім того, PFIFFNER-Group передала уряду України сертифікат на суму 100 тис. швейцарських франків (понад $125 тисяч) на закупівлі обладнання для потреб української енергетичної системи.

«Ми вдячні компанії PFIFFNER-Group за внесок у відновлення енергосистеми — це сертифікат на 100 тисяч франків і потенційні інвестиції в будівництво заводу в Україні. Така підтримка зміцнює нашу енергетичну стійкість в умовах постійних атак», — зазначила Свириденко.

Зазначається, що сторони обговорили перспективи подальшої співпраці, зокрема можливість відкриття виробничого підрозділу цієї швейцарської компанії в Україні.

Під час розмови Марсель Руфенахт також підтвердив, що компанія PFIFFNER-Group припинила будь-які відносини з російською федерацією та висловив готовність і надалі підтримувати Україну в умовах збройної агресії з боку Москви.

PFIFFNER-Group

PFIFFNER-Group — швейцарська сімейна промислова група з більш ніж столітньою історією. Компанія спеціалізується на виробництві енергетичного обладнання для високовольтних магістральних ліній електропередач. У групі працюють близько 900−1000 співробітників на 8 виробничих майданчиках.

Навесні 2023 року PFIFFNER-Group вже передала Україні допомогу у вигляді енергетичного обладнання — шести трансформаторів струму на понад 300 тис. швейцарських франків (понад $375 тисяч).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Rubi0
Rubi0
8 липня 2025, 18:35
#
BlackRock тоже думали планували… но передумали, а у них то влияния и ресурсов не то что побольше, а практически безграничны.
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