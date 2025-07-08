Офіційний курс НБУ: долар та євро подорожчали

Національний банк встановив нові курси гривні до євро, долара та польського злотого. У порівнянні із вівторком, українська валюта подешевшала. Про це свідчать дані НБУ за 8 липня.

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На середу, 9 липня, НБУ встановив такий курс гривні у парі з доларом: 41,8462. Це на 5 копійок більше, ніж у вівторок (41,7975).

Історичний максимум долара: 42, 28 (13.01.2025).

Водночас курс гривні у парі з євро на середу був встановлений на позначці — 49,0563, що на 3 копійки більше, ніж у вівторок (49,0285).

Історичний максимум євро: 49,40 (01.07.25).

Курс польського злотого

НБУ на середу, 9 липня, встановив такий курс гривні до польського злотого: 11,5584. Це на 2 копійки більше, ніж у вівторок (11,5424).

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