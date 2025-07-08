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8 липня 2025, 16:40

Чеський виробник зброї Excalibur Army відкрив представництво в Україні

Чеська компанія Excalibur Army, що входить до холдингу Czechoslovak Group (CSG), відкрила представництво в Києві. Про це повідомила пресслужба компанії, пише Forbes.

Чеська компанія Excalibur Army, що входить до холдингу Czechoslovak Group (CSG), відкрила представництво в Києві.

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Що відомо

Офіс займатиметься обробкою замовлень, документацією, технічними консультаціями та сприятиме співпраці з українськими партнерами.

Excalibur Army постачає Україні озброєння з початку повномасштабного вторгнення Росії, передавши понад 1000 одиниць техніки (танки, бойові машини піхоти, артилерійські системи, реактивні установки) та понад 2 млн великокаліберних боєприпасів.

У партнерстві з ТОВ «Українська бронетехніка» компанія підготувала проєкт виробництва боєприпасів калібру 155 мм і 105 мм в Україні. Меморандум про співпрацю підписано у 2024 році, запуск виробництва заплановано на 2025-й.

На початковому етапі 50% виробництва буде локалізовано з планами збільшення до 80%. Виробництво передбачає виготовлення 100 000 снарядів калібру 155 мм і 50 000 снарядів калібру 105 мм за наявності державного замовлення.

Довідка

Czechoslovak Group (CSG), що належить чеському підприємцю Міхалу Стрнаду, є глобальною індустріально-технологічною групою, яка спеціалізується на виробництві продуктів і технологій для оборони, аерокосмічної та автомобільної промисловості.

Виробничі потужності CSG розташовані в Чехії, Словаччині, Іспанії, Італії, Індії, Великій Британії та США. Група експортує продукцію по всьому світу, інвестуючи в розвиток своїх компаній.

До складу CSG входять Tatra Trucks (Чехія), MSM Group (Словаччина), The Kinetic Group (США) та Eldis (Чехія). У 2024 році CSG об'єднувала понад 14 000 працівників, а її консолідований дохід становив €4 млрд. Україна стала одним із найважливіших ринків для Czechoslovak Group, забезпечивши 42,8% від загального обороту компанії.

Джерело: Мінфін
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