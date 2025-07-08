росія таємно співпрацює з китайськими компаніями для виробництва дронів — Bloomberg

Російська компанія «Аеро-ХІТ», яка донедавна була маловідомою, розробила план співпраці з китайськими фірмами для вирішення однієї з найгостріших проблем російської армії - потреби в бойових дронах, що радикально змінили хід війни в Україні. Про це йдеться в розслідуванні Bloomberg.

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Документи, отримані агентством, розкривають деталі того, як Москва використовує дружні стосунки з Пекіном, щоб обійти західні санкції та отримати технології для виробництва дронів.

Це розслідування проливає світло на раніше невідомий випадок співпраці російських та китайських компаній у сфері оборонних технологій, показуючи, як чутливі технології можуть надходити з Китаю до росії, попри заяви Пекіна про невтручання у війну.

«Аеро-ХІТ»: швидке зростання та виробництво FPV-дронів

Компанія «Аеро-ХІТ», що отримує фінансування від російської держави, стверджує, що її виробничий завод поблизу аеропорту в Хабаровську цього року матиме потужність до 10 000 дронів на місяць.

У планах подальше розширення виробництва більш досконалих моделей. Компанія стрімко перетворилася на одного з основних постачальників дронів для російських військових операцій на Херсонщині.

Серед її продуктів — FPV-дрон «Велес», який дозволяє пілотам моніторити поле бою в реальному часі. росія використовує FPV-дрони для цілеспрямованого полювання на мирних жителів у Херсоні. Вартість FPV-дронів «Велес» становить близько $1 000 за одиницю.

У червні минулого року Міністерство фінансів США наклало санкції на «Аеро-ХІТ», заявивши, що її дрони «Велес» використовувалися російськими силами на Херсонщині проти українських цілей.

Таємні поставки

Документи, датовані кінцем 2022 року по червень 2025 року, показують, наскільки Москва намагається приховати своїх постачальників, використовуючи посередників з інших секторів, таких як авіаційне харчування, сільськогосподарські товари та транспортні послуги.

У листі від 16 червня цього року «Аеро-ХІТ» звернулася до Міністерства оборони росії з проханням про фінансову підтримку для розширення виробництва шляхом локалізації дрона Autel EVO Max 4T.

Autel Robotics — один з найбільших китайських виробників дронів, який заперечує будь-яку співпрацю з російськими фірмами з лютого 2022 року.

Однак у листі «Аеро-ХІТ» (що містить фінансові плани на $90 млн інвестицій та графік поставок на 28 місяців) йдеться про співпрацю з інженерами Autel з початку 2023 року.

Співпраця між компаніями була тимчасово призупинена через санкції, але контакти відновилися наприкінці 2024 року, і сторони почали обговорювати локалізацію виробництва дрона з травня 2025 року.

Пропозиція передбачає виробництво до 30 000 одиниць Autel EVO Max 4T на рік за ціною 650 000 рублів ($8 300) за штуку. Цей дрон, хоч і розроблений для цивільного використання, виявився ефективним у бою завдяки модулю, стійкому до радіоелектронної боротьби.

Обхід санкцій

З документів незрозуміло, чи відомо компанії Autel, яка перебуває під санкціями Великої Британії та США, про цей проєкт, чи співпраця ведеться з окремими співробітниками або перепродавцями.

Autel Robotics у своїй заяві заперечує будь-яку співпрацю з «Аеро-ХІТ» і заявила, що повністю припинила всі ділові відносини з росією з лютого 2022 року.

Пекін неодноразово заявляв, що контролює експорт товарів подвійного призначення, таких як дрони, і ніколи не постачав зброю жодній зі сторін у цій війні. Однак документи не дають чіткої відповіді, чи відомо уряду Китаю про масштаби співпраці деяких китайських компаній з російськими фірмами.

Історія співпраці «Аеро-ХІТ» з китайськими постачальниками сягає другої половини 2022 року. Тоді почалися обговорення між російською компанією «Комакс» (якою володіє Костянтин Басюк, колишній співробітник КДБ та нинішній сенатор від окупованої Херсонщини) та представниками Харбінської комплексної бондованої зони в Китаї щодо будівництва складу та налагодження виробництва дронів.

У травні 2023 року російська делегація зустрілася зі спецпредставником Путіна на Далекому Сході Юрієм Трутнєвим, який пообіцяв допомогу з дозволами для безмитного імпорту.

Незважаючи на запровадження Китаєм нових експортних обмежень на дрони у вересні 2023 року, виробництво дронів «Велес» у Хабаровську вже було налагоджено, випускаючи 200−300 одиниць на місяць.

За даними документів, ці дрони з китайськими компонентами активно надходять на український фронт. У серпні 2024 року Міноборони рф планувало замовити 5 000 FPV-дронів «Велес».

Розслідування виявило, що «Аеро-ХІТ» закуповує компоненти Autel через посередників, таких як фірма Renovatsio-Invest, яка також перебуває під санкціями США.

У березні командир військової частини в Пскові звернувся до компанії Aeromar-DV (постачальника харчування для російських авіаліній) по допомогу в придбанні 100 дронів «Велес».