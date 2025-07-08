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8 липня 2025, 15:36

Волатильність BTC, падіння ETH та стрибок домінування біткоїна — підсумки червня крипторинку

У червні загальна капіталізація ринку криптовалют зросла на 2,62%. Зростання супроводжувалося підвищеною волатильністю, спричиненою геополітичними подіями на Близькому Сході. Про це свідчать дані щомісячного огляду криптовалютного ринку за червень 2025 року, оприлюдненого аналітичним підрозділом Binance — Binance Research.

У червні загальна капіталізація ринку криптовалют зросла на 2,62%.
Фото: pixabay.com

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Біткоїн упродовж місяця падав нижче позначки $100 000, проте завершив червень на рівні $107 167. Незважаючи на різкі коливання, припливи до спотових ETF залишалися сильними, що допомогло стабілізувати ринок.

Біткоїн продемонстрував зростання на 1,3% за підсумками червня та досяг частки у 65% від загальної капіталізації — найвищого рівня з початку 2021 року. Водночас Ethereum знизився на 1,4%, незважаючи на зростання кількості транзакцій та рекордні обсяги застейканих активів.

Топ-10 криптовалют за результатами червня

  • HYPE (+24,7%) — зростання на тлі активності інституційних інвесторів і досягнення $1,6 трлн кумулятивного обсягу торгів.
  • BCH (+20,7%) — стрибок завдяки прориву на ключових технічних рівнях.
  • BTC (+3,9%) — зростання, попри волатильність та макроекономічну невизначеність.
  • TRX (+3,6%) — позитивна динаміка на тлі чуток про лістинг Tron на NASDAQ через злиття.
  • XRP (+0,8%) — незначне зростання, попри триваючу судову справу Ripple з SEC.
  • BNB (-0,5%) — корекція на фоні впливу нульової комісії та зниження доходів від транзакцій.
  • ETH (-1,4%) — падіння після сильного відновлення в травні.
  • SOL (-2,2%) — тиск через перевантаження мережі та проблеми з DeFi-активністю.
  • DOGE (-12,7%) — ослаблення через зниження попиту та великі перекази китів.
  • ADA (-16,5%) — падіння після відтермінування хардфорку Chang і затримки рішення SEC щодо ETF Grayscale ADA.

Ключові події червня

У період з 22 по 24 червня було ліквідовано понад $1,5 млрд у довгих позиціях — найбільше з лютого 2025 року.

За місяць ETF на BTC отримали чистий приплив у $4,49 млрд, тоді як ETH-ETF — $1,16 млрд.

Домінування BTC на ринку досягло 65% — найвищий рівень із початку 2021 року.

Загальний обсяг стабільних монет перевищив $250 млрд, а обсяги переказів — $21,5 трлн від початку року.

DeFi та CeFi: зростання DEX та інституційної активності

Обсяг TVL у DeFi впав на 2,19% у червні через геополітичну невизначеність. Однак ринок DEX встановив рекорд: частка обсягу торгів DEX до CEX сягнула 27,9%. Найбільше зростання зафіксував PancakeSwap — з 16% у квітні до 42% у червні.

На фоні зростання використання DEX, CeFi-платформи запускають гібридні CeDeFi-рішення, поєднуючи ліквідність централізованих бірж з on-chain-транзакціями.

NFT: зсув на користь геймінгу

Загальний обсяг торгів NFT зріс на 7,22%, попри падіння продажів на Ethereum (-49,9%) і Polygon (-44%). Immutable зросла на 215%, очоливши ринок завдяки грі Guild of Guardians. Колекція Courtyard на Polygon показала зростання продажів на 12%.

Загальна капіталізація стабільних монет уперше перевищила $250 млрд. Закон GENIUS Act, схвалений Сенатом США, надає чіткі регуляторні рамки для повністю забезпечених stablecoin, що сприяє новим корпоративним ініціативам. Shopify, Stripe, Walmart і Amazon анонсували впровадження рішень на базі USDC.

Перспективи ринку

Попри волатильність, крипторинок демонструє стійкість завдяки ETF, інституційній участі та стабільним монетам. Підвищене домінування BTC, зростання частки DEX і стабілізація NFT-ринку вказують на поступову адаптацію галузі до нових умов.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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