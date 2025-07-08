Кількість користувачів NovaPay перевищила 750 тисяч

Фінансовий сервіс NovaPay , що входить до групи компаній NOVA (Нова пошта), продовжує стрімко нарощувати клієнтську базу. З моменту запуску мобільного застосунку в грудні 2023 року його користувачами стали вже понад 750 тисяч клієнтів. Про це у вівторок, 8 липня, повідомила пресслужба компанії.

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Структура клієнтської бази та переваги сервісу

За даними компанії, серед користувачів застосунку — 695 тисяч приватних клієнтів, майже 62 тисячі фізичних осіб-підприємців (ФОПів) та понад 320 юридичних осіб.

«Передусім, ми вдячні за довіру, бо кількість користувачів свідчить про затребуваність наших фінансових послуг. Українці обирають нашу легкість, швидкість і можливість отримати все в одному застосунку — від рахунку до кредитки або підключення до договору отримання післяплати на рахунок ФОПа», — зазначив Ігор Приходько, фінансовий директор NovaPay.

Серед переваг сервісу в компанії називають швидкі платежі, вигоду до 20% на послуги доставки «Нової пошти», кредитні продукти та можливості для інвестування. Для підприємців однією з ключових функцій є можливість за кілька хвилин відкрити рахунок та отримувати на нього післяплату за товари в той же день.

Контекст компанії

NovaPay стала першою небанківською фінансовою установою в Україні, що отримала розширену ліцензію НБУ, яка надає право відкривати рахунки та випускати платіжні картки.