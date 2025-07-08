Саудівський суверенний Public Investment Fund (PIF) уже вклав $200 млн у проєкт будівництва 366-метрового хмарочоса на Мангеттені та планує отримати дві третіх частки в проєкті, пише Bloomberg із посиланням на інформовані джерела.
8 липня 2025, 14:16
Саудівський суверенний фонд PIF інвестував $200 млн у хмарочос у центрі Мангеттена
►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Що відомо
Ділянку за адресою 625 Madison Avenue девелопер Related придбав 2024 року. Вона розташована в престижному районі, в одному кварталі від Центрального парку.
«Це виняткова локація з видом на Центральний парк», — сказала представниця Related Наталі Равіц, відмовившись при цьому коментувати участь PIF.
Саудівський фонд і Related є давніми партнерами. За повідомленнями ЗМІ, PIF уже надавав Related фінансування у 2020 році.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 1
Укр = Мангеттен
Рус = Манхэттен
Eng = Manhattan