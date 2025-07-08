Онлайн-рітейлер Shein подав заявку на IPO у Гонконгу

Азіатський онлайн-рітейлер одягу Shein направив конфіденційну заявку на первинне розміщення акцій (IPO) у Гонконгу у спробі прискорити лістинг у Лондоні, пише Financial Times з посиланням на обізнані джерела.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

За їхніми даними, проспект був направлений до Гонконзької фондової біржі (HKEx) минулого тижня. Також компанія планує отримати схвалення Комісії з регулювання ринку цінних паперів Китаю (CSRC).

Конфіденційна заявка дозволяє компаніям проходити процес перевірки регулюючими органами без публічного розкриття інформації та довше зберігати в таємниці важливу операційну та фінансову інформацію. Документи залишаться нерозкритими доти, доки компанія не пройде слухання на HKEx.

Нагадаємо

Shein подала документи на IPO у Лондоні приблизно півтора роки тому, проте все ще не отримала остаточного схвалення Управління фінансового регулювання та нагляду (FCA).

Основна суперечність пов'язана з формулюваннями при описі бізнесу в Сіньцзяні, де влада КНР звинувачується в порушеннях прав уйгурського населення. FCA схвалило проспект лістингу у квітні, але CSRC його відхилила, вимагаючи пом'якшити формулювання.

Shein, оцінена у $66 млрд у 2023 році, сподівається, що подання заявки на IPO у Гонконгу змусить FCA піти на компроміс, кажуть джерела FT. Лістинг може стати найбільшим за останні роки у Лондоні, де обсяг залучених через розміщення коштів упав до мінімуму за 30 років.

Shein була заснована в Китаї у 2008 році, проте тепер штаб-квартира компанії знаходиться в Сінгапурі, і вона не продає своєї продукції в Китаї. Shein пропонує недорогий одяг, такий як сукні за $5 і джинси за $10, приблизно в 150 країнах. Виторг компанії у 2024 році досяг $38 млрд, збільшившись на 19%.