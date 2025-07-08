Після значного підвищення у червні, роздрібні ціни на пальне на більшості українських АЗС за тиждень з 1 по 7 липня майже не змінилися. Про це повідомляє enkorr із посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».
8 липня 2025, 13:18
Ціни на АЗС стабілізувалися після червневого стрибка: скільки коштують бензин та дизель
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Роздрібні ціни
Середня ціна:
- Бензину А-95 зросла лише на 3 копійки, до 58,95 грн/літр.
- Бензину А-95+ зросла на 8 копійок, до 63,2 грн/літр.
- Дизпаливо подешевшало на 21 копійку, до 55,64 грн/літр.
- Автогаз знизився на 1 копійку, до 34,00 грн/літр.
Протягом тижня бензин А-95 подорожчав на 1 гривню за літр у мережах Ovis, Neftek, «Кворум» та RLS. На АЗС Marshal бензини подорожчали на 50 копійок за літр.
Водночас у мережі «Олас» бензин А-95, навпаки, подешевшав на гривню за літр, а дизпаливо та автогаз знизились на 50 копійок за літр. У мережах UPG та «Укрнафта» ціни на пальне знизилися на 1−1,50 грн/літр.
Гуртова вартість зростає
Попри стабілізацію роздрібних цін, гуртові ціни на пальне продовжують зростати. Це відбувається через підвищення європейських котирувань та падіння курсу гривні щодо євро.
З 1 по 7 липня гуртова вартість:
- Бензину А-95 зросла на 2,66 грн, до 54,40 грн/літр.
- Дизельного пального — на 2,20 грн, до 49,03 грн/літр.
- Автогазу майже не змінилася і становить 52 130 грн за тонну (або 28,15 грн/літр).
Зміни роздрібних цін на пальне в регіонах з 1 по 7 липня, грн/л:
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
АЗС гарно використали привід для хайпу, АМК як завжди сліпий і глухий.
боже, який маразм замість аналітики
в Європі власний видобуток нафти мізерний, більшість складає імпорт який номінований в доларах і враховуючи падіння доллару по відношенню до євро ціни на продукцію теж мають падати, чи принаймі не підвищуватись