Ціни на АЗС стабілізувалися після червневого стрибка: скільки коштують бензин та дизель

Після значного підвищення у червні, роздрібні ціни на пальне на більшості українських АЗС за тиждень з 1 по 7 липня майже не змінилися. Про це повідомляє enkorr із посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

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Роздрібні ціни

Середня ціна:

Бензину А-95 зросла лише на 3 копійки, до 58,95 грн/літр.

Бензину А-95+ зросла на 8 копійок, до 63,2 грн/літр.

Дизпаливо подешевшало на 21 копійку, до 55,64 грн/літр.

Автогаз знизився на 1 копійку, до 34,00 грн/літр.

Протягом тижня бензин А-95 подорожчав на 1 гривню за літр у мережах Ovis, Neftek, «Кворум» та RLS. На АЗС Marshal бензини подорожчали на 50 копійок за літр.

Водночас у мережі «Олас» бензин А-95, навпаки, подешевшав на гривню за літр, а дизпаливо та автогаз знизились на 50 копійок за літр. У мережах UPG та «Укрнафта» ціни на пальне знизилися на 1−1,50 грн/літр.

Гуртова вартість зростає

Попри стабілізацію роздрібних цін, гуртові ціни на пальне продовжують зростати. Це відбувається через підвищення європейських котирувань та падіння курсу гривні щодо євро.

З 1 по 7 липня гуртова вартість:

Бензину А-95 зросла на 2,66 грн, до 54,40 грн/літр.

Дизельного пального — на 2,20 грн, до 49,03 грн/літр.

Автогазу майже не змінилася і становить 52 130 грн за тонну (або 28,15 грн/літр).

Зміни роздрібних цін на пальне в регіонах з 1 по 7 липня, грн/л: