Ціни на АЗС стабілізувалися після червневого стрибка: скільки коштують бензин та дизель

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
8 липня 2025, 13:18

Ціни на АЗС стабілізувалися після червневого стрибка: скільки коштують бензин та дизель

Після значного підвищення у червні, роздрібні ціни на пальне на більшості українських АЗС за тиждень з 1 по 7 липня майже не змінилися. Про це повідомляє enkorr із посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Після значного підвищення у червні, роздрібні ціни на пальне на більшості українських АЗС за тиждень з 1 по 7 липня майже не змінилися.
Фото: pixabay.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Роздрібні ціни

Середня ціна:

  • Бензину А-95 зросла лише на 3 копійки, до 58,95 грн/літр.
  • Бензину А-95+ зросла на 8 копійок, до 63,2 грн/літр.
  • Дизпаливо подешевшало на 21 копійку, до 55,64 грн/літр.
  • Автогаз знизився на 1 копійку, до 34,00 грн/літр.

Протягом тижня бензин А-95 подорожчав на 1 гривню за літр у мережах Ovis, Neftek, «Кворум» та RLS. На АЗС Marshal бензини подорожчали на 50 копійок за літр.

Водночас у мережі «Олас» бензин А-95, навпаки, подешевшав на гривню за літр, а дизпаливо та автогаз знизились на 50 копійок за літр. У мережах UPG та «Укрнафта» ціни на пальне знизилися на 1−1,50 грн/літр.

Гуртова вартість зростає

Попри стабілізацію роздрібних цін, гуртові ціни на пальне продовжують зростати. Це відбувається через підвищення європейських котирувань та падіння курсу гривні щодо євро.

З 1 по 7 липня гуртова вартість:

  • Бензину А-95 зросла на 2,66 грн, до 54,40 грн/літр.
  • Дизельного пального — на 2,20 грн, до 49,03 грн/літр.
  • Автогазу майже не змінилася і становить 52 130 грн за тонну (або 28,15 грн/літр).

Зміни роздрібних цін на пальне в регіонах з 1 по 7 липня, грн/л:

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
Три літри
Три літри
8 липня 2025, 13:38
#
Ціни стабілізувались ще в червні відразу після стрибка: які піднялись, так і на цьому рівні завмерли. Не дивлячись на те що ціна нафти впала і на те що в будь якому випадку ціна нафти залишаєтся нижче ніж була рік назад коли і ціна пального була така сама якою вона була до стрибка.
АЗС гарно використали привід для хайпу, АМК як завжди сліпий і глухий.
+
0
Три літри
Три літри
8 липня 2025, 13:40
#
Це відбувається через підвищення європейських котирувань та падіння курсу гривні щодо євро.

боже, який маразм замість аналітики

в Європі власний видобуток нафти мізерний, більшість складає імпорт який номінований в доларах і враховуючи падіння доллару по відношенню до євро ціни на продукцію теж мають падати, чи принаймі не підвищуватись
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами